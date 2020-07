Un vehículo ardiendo en la A-4 deja una impresionante columna de humo y retenciones

Este viernes 31 de julio ha comenzado la operación salida más atípica de los últimos años. En un contexto claramente marcado por la pandemia del coronavirus, el miedo a los rebrotes marca los destinos vacacionales de los españoles.

La DGT ha hecho un esfuerzo especial en concienciar a los conductores de cara a evitar al máximo los accidentes. Sin embargo, al mediodía del viernes se han registrado importantes retenciones debido a un incidente ocurrido en el remolque de un vehículo.

Una intensa columna de humo era visible a varios kilómetros de distancia, producida por el accidente de un coche que viajaba con un remolque, el cual ha empezado a arder en el carril derecho de la calzada.

Además, en el resto de carreteras, también se han registrado incidentes. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en Tarragona estaba cortada a primeras horas de la tarde por la retirada de un vehículo incendiado la AP-7 en Aldea en dirección a Girona.

Por otro lado en Ciudad Real estaba congestionada la A-4 en Manzanares por el incendio de un camión hacia Córdoba y en Valencia la A-7 en Bétera hacia Barcelona. Además, en Sevilla se registraba densidad circulatoria de entrada a la capital de Andalucía por la A-4 en Bellavista y en la A-49 desde Castilleja de la Cuesta, y en Cádiz había dificultades por la A-4 en Puerto Real en sentido a San Fernando.

La DGT apela a la responsabilidad y no confiarse con la frase "Esto a mí no me puede pasar" y recuerda que en España cada año mueren más de 1.700 personas en accidentes de tráfico.