No hay verano sin tobilleras: cómo lucir este accesorio que no pasa de moda (y un 'pack' para que estrenes cada día)

Aunque el verano se inaugura en junio de forma oficial, no podemos decir que ha empezado para nosotros hasta que no se cumplen una serie de requisitos que dan el pistoletazo de salida a esta época del año. Darnos el primer baño en la piscina o en el mar (siempre acompañados de nuestras colchonetas hinchables preferidas), disfrutar de un atardecer en la playa y saborear el primer gazpacho de la temporada. En cuestión de moda, ponernos el primer vestido y las sandalias también tiene mucho que ver con que ya percibamos el verano como nuestro, aunque para esto último tengamos que pasar por una sesión de chapa y pintura para lucir una pedicura impecable.

Sin embargo, todavía nos falta incluir un complemento en nuestros looks sin el que no hay verano, puesto que nunca pasa de moda. Nos referimos a las pulseras tobilleros, un accesorio estival que vas a querer llevar más allá de en tus jornadas de playa. Estas joyas estilizan el tobillo, realzan nuestro bronceado y ofrecen un toque naif a nuestros outfits. Además, se pueden utilizar tanto con bañadores y bikini como con vestidos largos y prendas más elegantes. Eso sí, es recomendable elegir el modelo más adecuado para que se adapte a la actividad en la que vayamos a llevar y para que combine con la ropa que vamos a lucir. Así, para disfrutar de un día en el mar, debemos optar por aquellas más sencillas, que no se enganchen ni con la toalla, ni con la tabla de surf u otros accesorios playeros. Sin embargo, si optamos por un look nocturno que incluye un vestido corto y poco estampado, podemos optar por una llamativa tobillera con accesorios joya y colgantes.

Para que puedas decorar tus tobillos para cada ocasión, hemos buceado en el catálogo de Amazon hasta encontrar un pack que incluya varios tipos de tobilleras. El que destacamos a continuación, consta de 15 piezas variadas para que puedas estrenar un nuevo modelo cada día de tus vacaciones por 20 euros. ¿Te sumas a esta tendencia?

Este 'pack' incluye 15 tobilleras. Amazon

Por qué deberías tener este ‘pack’ en tu armario de complementos

15 en 1. En un mismo 'pack’ dispones de 15 modelos diferentes para que puedas lucir según tu actividad y tu vestuario.

En un mismo 'pack’ dispones de 15 modelos diferentes para que puedas lucir según tu actividad y tu vestuario. Respetuosas con la piel. Estas pulseras de tobillo están elaboradas con materiales que no irritan las pieles normales.

Estas pulseras de tobillo están elaboradas con materiales que no irritan las pieles normales. Cómodas de llevar. Ninguno de los modelos tiene mucho peso para que no te enteres de que la llevas puesta. Tienen una medida de entre 21,5 y 23,5 centímetros más 5 centímetro de cadena extendida para poder ajustar a la perfección.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.