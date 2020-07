Pasadores XXL para el cabello: una tendencia para triunfar este verano no apta para vergonzosos

En verano, somos muy conscientes de que, si queremos lucir un pelo bonito, necesitamos cuidarlo con una dosis extra de mimos. La exposición al sol, el contacto con el cloro, la arena y la sal del mar debilitan nuestro cabello y lo resecan, por lo que si no queremos lucir el temido ‘pelo estropajo’ debemos hidratarlo y cuidarlo para que no eche a perder toda nuestra rutina de belleza. Si estás siguiendo el método curly esto es aún más importante para no echar a perder todo el proceso que has llevado a cabo hasta ahora.

Una vez que tengamos nuestro cabello reparado, podremos lucir aún mejor los complementos estivales que son tendencia este verano y que tan bien combinan con nuestros looks. Las diademas turbante llevan con nosotros varias temporadas y todavía siguen de moda y es que son la mejor solución para controlar nuestros cabellos un día de playa o piscina o para poner el broche de oro a nuestro outfit para las noches de verano. Otro complemento que no puede faltar en nuestro neceser veraniego son los coleteros scrunchies, unas opciones coloridas, cómodas y bonitas para nuestros recogidos en esta época. Ambas opciones son aptas para todo tipo de cabello y personalidades, puesto que hay opciones para todos los gustos.

Sin embargo, otra de las tendencias estivales que sigue en auge solo es apta para los más atrevidos: los pasadores XXL. Si pensabas que estas pinzas eran infantiles y que solo servían para mantener a raya a los pelos rebeldes, estabas muy equivocado. Estos complementos se han reinventado y ahora se llevan en tamaño extra grande, para que recojan gran cantidad de pelo, y decorados con perlas, piedras u otros adornos que destaquen. Por eso, son una gran opción para las citas más chic de este verano y para aquellas jornadas que requieren de un toque glamurosa. Estos complementos combinan a la perfección con el estilo minimal que impera este verano para que así puedan acaparar todo el protagonismo. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para encontrar con tres opciones diferentes con las que triunfar este verano. ¿Te atreves?

Tres modelos de pasadores XXL para brillar este verano

- Con perlas... ¡y a lo loco! La tendencia más estricta marca que estos pasadores deben estar repletos de perlas y este pack de 12 piezas lo cumple a la perfección. En él se incluyen pasadores de diferentes tamaños que, según las valoraciones de los usuarios, sujetan a la perfección y son de calidad.

Este 'pack' incluye 12 piezas que cumplen a rajatabla con la tendencia. Amazon

- Grandes, pero más finos. Aquellos que no se atrevan con las perlas, pero sí con complementos de tamaño XXL pueden optar por este lote de seis horquillas con forma de círculo, triángulo y luna, en oro y plata, para que las usemos según nuestro look.

Este set es perfecto para los que quieren un tamaño grande pero un diseño discreto. Amazon

- Un poco de todo, pero con mucho brillo. Y para los que quieren probarlo todo, este set de 10 piezas incluye propuestas de todos los tamaños para que podamos ir acercándonos a la moda de lo XXL. Eso sí, este kit solo es apto para amantes del brillo.

Este set incluye una variedad de pasadores para probar con la tendencia. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.