Excepciones del uso obligatorio de mascarilla en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes la Estrategia Covid, englobada en el plan Madrid no se para, acompañada del consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero. Durante la rueda de prensa, Ayuso ha dado a conocer las principales medidas y restricciones que se implementarán para frenar la transmisión del coronavirus.

El uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios públicos, aunque se pueda mantener la distancia física de seguridad, y se limitarán las reuniones en grupos con un máximo de 10 personas, tanto al aire libre, como en domicilios y reuniones privadas, tal y como destaca el comunicado emitido por el ejecutivo autonómico.

Obligatoriedad de la mascarilla: ¿en qué supuestos no es exigible?

Una de las noticias que más ha sorprendido ha sido que finalmente el uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios públicos incluso cuando haya distancia de seguridad, aunque todavía se desconoce el tipo de sanción en caso de incumplimiento.

Por tanto, este martes ha sido aprobada la modificación de la Orden 668/2020 de la Consejería de Sanidad, por la cual "se amplía el uso de la mascarilla, sin válvula, de manera obligatoria en todos los supuestos", a partir de este jueves 30 de julio.

No obstante, esta medida presenta ciertas excepciones. Los menores de seis años de edad no están obligados a llevarla, al igual que las personas que tengan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse por su uso. No están obligadas las personas que no dispongan de autonomía para retirarse o colocarse la mascarilla por su situación de dependencia o discapacidad, "o que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso", destaca.

Tampoco será obligatoria en los siguientes supuestos:

Practicar deporte al aire libre. Exclusivamente durante la realización de dicha práctica.

En las terrazas habrá que llevar mascarilla, salvo cuando se estén consumiendo bebidas y/o alimentos.

En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población. No será exigible si la afluencia de personas permite mantener la distancia física de seguridad. Si hay gran afluencia de personas, sí será obligatoria.

En las piscinas durante el baño o mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazamientos, y siempre que se garantice la distancia física de seguridad entre personas.

Nuevas medidas adoptadas

Respecto a la hostelería y a los locales de ocio nocturno, solo podrán permanecer abiertos hasta la 01.30 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de la 01.00 horas. Además, únicamente podrán reunir a grupos con un máximo de 10 personas y deberán llevar a cabo un registro de los clientes con la finalidad de localizarles en el caso de posibles rebrotes, y así facilitar el trabajo a los rastreadores.

Por otra parte, Ayuso ha anunciado la reapertura de dos pabellones de Ifema hasta que esté listo el hospital dedicado exclusivamente a epidemias. "El objetivo es empezar a derivar a pacientes con coronavirus a estos dos pabellones (el resto de la Feria de Madrid continuará con normalidad), evitar que se vuelvan a llenar los hospitales y proteger al personal sanitario", subraya el comunicado.