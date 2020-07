Un hombre denuncia en 'EP' que unos okupas le han robado las cenizas de su hijo: "El gobierno los alienta"

El problema de la ocupación en España ha empeorado durante los meses de estado de alarma. Decenas de viviendas vacías, y sin que sus dueños puedan a ir a visitarlas, han sido el blanco perfecto para los okupas y, sobre todo, para las mafias de ocupación.

El equipo de Espejo público ha emitido este martes un reportaje sobre el problema de la ocupación en España. Además, el programa ha conectado en directo con un vecino afectado por la presencia de okupas en su casa. Juan ha explicado en directo que durante el confinamiento no pudo trasladarse a su vivienda y que los okupas permanecieron en su casa durante varios meses.

El damnificado ha detallado que finalmente los okupas abandonaron la propiedad, pero que han destrozado el interior de la vivienda y han robado varias de sus pertenencias. Asimismo, el invitado ha explicado que en una ocasión pudo escucharles "vendiendo mis pertenencias directamente, ahí, en mi propia casa".

Los ladrones no sólo se llevaron muebles, sino que robaron su tesoro más preciado, las cenizas de su hijo. "El destrozo ha sido brutal, pero entrar y que no estén las cenizas de mi hijo... Eso no tiene nombre", ha comentado el entrevistado apenado.

Juan ha denunciado la situación que viven decenas de propietarios en España y ha añadido que "automáticamente se declaran okupas y ya no puedes hacer nada. Esto es inaguantable". Además, el invitado ha apelado a las instituciones y a una remodelación en la legislación vigente. "El gobierno no es que los apoye, es que los alienta", ha sentenciado el vecino afectado.