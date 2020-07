Las ventajas de tener un nebulizador para refrescar la casa (¡con agua) y un modelo de Cecotec para comprobarlas

Con julio a punto de terminar y con varias semanas de altas temperaturas, ya lo has probado todo a la hora de intentar refrescar tu casa... sin mucho éxito. Durante las horas principales del día, las paredes de nuestra casa absorben todo el calor del exterior y, aunque se está mucho mejor de lo que se estaría en la calle, sentarse en el sofá o realizar cualquier tarea doméstica significa acabar empapado en sudor. Por ello, todavía te estás planteando instalar un aire acondicionado aunque ello requiera obras y haya quienes les culpabilicen de los catarros estivales. Por ello, sabes que antes deberías probar otros sistemas de refrigeración como los aires portátiles.

De poco te sirven ya los ventiladores convencionales que solo te ofrecen aire sobre el ángulo hacia el que lo dirijas. También te has planteado adquirir un ventilador sin aspas que amplifica el aire fresco para generar una corriente ininterrumpida de aire suave que cubra toda la estancia. Sin embargo, la elevada inversión que requieren no te empuja a decidirte. Cuando ya crees que nada te salvara este verano... ¡estamos dispuestos a ofrecerte una gran solución! Los nebulizadores se van a convertir en tus grandes aliados este verano. Estos dispositivos pulverizan agua a la vez que ventilan para refrescar la estancia de forma más eficaz y rápida. Además, nuestra mente nos hace sentir más frescos si vemos salir agua de un dispositivo. Otra de sus ventajas es que con estos sistemas conseguimos los resultados requeridos más rápido lo que supone un ahorro energético. Pero, lo mejor, es que no requieren ningún tipo de instalación ni obras.

Sabemos que ya estás deseando hacerte con uno y, por ello, nos hemos puesto manos a la obra hasta encontrar un modelo que, además de tener buen precio, sea de calidad y garantice su efectividad. Se trata del Energysilence 690 Freshessence, de Cecotec, un nebulizador muy potente, pero silenciosos, con un depósito de tres litros y tres velocidades. Además, ahora está rebajado un 40% y, por menos de 130 euros, podemos tener la solución definitiva para estar frescos en casa este verano. ¿Quieres conocer más sobre este modelo?

Este dispositivo refresca de forma silenciosa. Cecotec

Por qué va a ser tu aliado este verano

Refresca con agua de forma silenciosa. Este dispositivo, gracias a su tecnología ‘freshEssence’, ofrece una niebla constante que refresca el ambiente con micropartículas de agua y lo consigue de forma silenciosa con un motor de alta eficiencia y de gran durabilidad que, además, ayuda a alargar la vida útil del ventilador evitando averías.

Consumo poco y es efectivo. Gracias a sus cinco aspas de gran diámetro, obtenemos un caudal de aire fresco de forma eficiente, evitando el malgasto de electricidad.

Gran autonomía. Este nebulizador de Cecotec incorpora un tanque de agua de 3 litros, lo que se traduce en 12 horas de vapor de agua continua, para que no tengamos que rellenar el depósito muy a menudo.

Varias opciones de niebla. Dispone de tres velocidades de funcionamiento para que escojamos según nuestras necesidades, el grado de humedad que haya en el ambiente. Además, se puede ajustar el ángulo de incidencia del aire.

Fácil de usar. Este dispositivo cuenta con un control remoto a través de un mando a distancia y con una pantalla LCD que nos ofrece un manejo intuitivo. Este modelo dispone de un temporizador programable para adaptarlo a nuestras rutinas y ahorrar energía.

