Cómo puede un ventilador silencioso y sin aspas (¡de Dyson!) refrescar tu casa este verano

Ya dice el refrán que, en verano, “quien tiene aire acondicionado, tiene un tesoro”. Vale que nos hemos permitido la licencia de modificar este dicho popular, pero, ¿a qué no nos hemos equivocado? Si no, ¿cómo es que las cenas con los amigos siempre se hacen en la casa del que tiene este sistema de refrigeración? De poco sirve que seas un buen anfitrión si tu casa parece un horno. Y lo has intentado todo, desde un aparato portátil hasta algún ventilador que ayude a rebajar la temperatura de la casa.

Sin embargo, y aunque has conseguido estar más fresco, estos gadgets no te terminan de convencer, ya que hacen ruido (interfiriendo en tu deseada siesta) y no distribuyen el aire por igual en toda la estancia. De hecho, en el momento en el que te alejas de su campo de acción, estar en tu casa es como estar cruzando el desierto. Por ello, y de cara al próximo verano, ya te estás planteando cuánto te supondría instalar aire acondicionado en toda tu casa. Pero, antes de que empieces a echar cuentas, queremos proponerte una solución que, si bien no cubre toda la casa, es capaz de refrescar una estancia grande de forma homogénea: es silenciosa, no tiene aspas y es de Dyson.

El ventilador de torre Dyson Cool puede ser nuestra salvación para sobrevivir a las altas temperaturas de esta temporada, ya que es capaz de dirigir un flujo de aire suave y uniforme por toda la estancia. Además, es más seguro que los ventiladores convencionales y ahora puedes ahorrarte 70 euros en su compra. ¿Quieres descubrir por qué le vas a decir sí a este modelo? ¡Pues sigue leyendo!

Este ventilador tiene certificación de reducción del ruido. Dyson

Cuatro características que te van a convencer de este modelo

1 Su tecnología ‘Air Multiplier’ Gracias a ella y a no tener aspas, este dispositivo amplifica el aire para generar una corriente ininterrumpida de aire suave que cubre toda la estancia.

2 Su certificación ‘Quiet Mark’ Esta marca, registrada por la Asociación para la Reducción del Ruido, certifica que el producto es silencioso y que no contribuye a aumentar la contaminación acústica.

3 Su uso fácil y seguro Al no tener aspas que giran rápidamente, su uso es más seguro y, además, su limpieza también es más fácil porque no tiene rejillas que compliquen esta tarea. Se puede controlar desde un mando (que se imanta en la superficie de la máquina para evitar pérdidas) que cuenta con diez ajustes precisos de flujo para elegir el que más nos convenga.

4 Sus características técnicas Además de ofrecer una oscilación suave para refrescar toda la estancia, este dispositivo dispone de un temporizador programable para que se apaguen después de intervalos de entre 15 minutos y 9 horas.

