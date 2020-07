Óscar Mesa: "Vacunar a toda la población es materialmente imposible"

A medida que el desarrollo de los distintos proyectos internacionales de vacuna va llegando a su fin, la competencia entre estados por hacerse con las primeras dosis vaya en aumento.

La gran duda es cómo se podrán distribuir las primeras dosis entre todos los países, teniendo en cuenta que la pandemia no para de extenderse y las cifras masivas de contagiados han alcanzado ya a todos los continentes.

Óscar Mesa es el CEO de QualitecFarma, una empresa que se dedica a organizar ensayos clínicos desde hace 20 años y que actualmente está embarcada en dos proyectos de tratamiento frente a la Covid-19.

¿Podemos confiar en que se acabe desarrollando una vacuna frente a la Covid-19?

Puede que no la haya. Por ejemplo en el caso del sida no la hubo nunca y tienen una estructura muy parecida. Pero yo quiero ser optimista, hay más de 200 proyectos de vacuna a nivel mundial, así que malo será que en los próximos años no se consiga algo.

¿Es previsible que se produzca un desabastecimiento?

Si nos planteamos que las dosis que debe haber a nivel mundial deben poder cubrir el total de la población mundial, no es posible. Tenemos que pensar en la gripe común. No todo el mundo nos vacunamos y siempre hay dosis suficientes para que la población de riesgo pueda vacunarse. Ese es el punto al que hay que llegar en el futuro.

¿Es posible superar la pandemia sin vacunar a toda la población?

Las vacunas son eficaces junto a un proceso paralelo de inmunización porque es materialmente imposible vacunar a toda la población. La inmunización tiene sus riesgos, pero el organismo humano es inteligente y fuerte y con el tiempo será capaz de generar esos anticuerpos sin necesidad de la vacuna.

¿Es comparable la pandemia de la Covid-19 con la de la gripe española?

Entonces se tuvo que pasar en unas condiciones mucho peores que las nuestras y la prueba está en que hoy en día, la comunidad científica, los medios de comunicación y la sociedad esperamos que ahora tratamientos y vacunas se vayan obteniendo en un plazo de dos a cinco años.

¿Cuándo acabará la pandemia?

Habrá que ir contando con el paso del tiempo y esto hará que el organismo vaya generando anticuerpos a través de la vacuna y los contagios con tratamientos. Este virus ha venido a quedarse y, con los años, se convertirá en otra gripe. Tarde o temprano el ser humano será capaz de luchar por sí solo contra el virus.