Le dan una paliza a una niña porque ella y su hermana tenían más seguidores en Instagram que los agresores

La madre de una joven de 16 años ha contado a La Mañana de TVE cómo su hija recibió una paliza que la llevó a la UCI del hospital de La Princesa.

Según la mujer, un grupo de unos 6 chicos y chicas menores de edad agredieron a su hija con todo tipo de golpes, algunos de ellos en la nuca y en la cabeza, después de que le hubieran hecho bullying en el instituto.

"La niña nunca muestra la cara en las fotos en Instagram. Le decían que no entendían como tenía tantos seguidores y tantos likes", cuenta la madre, que ha informado de que su hija aún se recupera de la paliza en planta y que tiene "tiene la visión en el ojo derecho muy tocada, prácticamente no ve nada".

"Se quiere marchar del pueblo", aseguró la mujer, pues los hechos ocurrieron en el madrileño municipio de Meco.

"El 5 de julio llegó la niña por la tarde muy asustada diciendo que un grupo de personas la habían pegado", rememora la madre. "Sólo tenía unos rasguños en los brazos. Pensé que era una pelea de críos, chiquilladas".

"A la hora de cenar no podía cenar, tenía dolores de cuello y de cabeza. Pensé que estaba fingiendo", dice la madre arrepentida de no haberla creído. "Bebió dos tragos de agua y vomitó. Me voy al hospital, le hacen el primer TAC y otro a los cinco minutos. Tenía un accidente cerebrovascular y pidieron una UVI Móvil para ir a La Princesa", explicaba la mujer, que tiene un negocio en el pueblo.

Según contó la mujer el origen de la paliza podría estar en la envidia de los agresores, menores de edad de entre 15 y 16 años, por el éxito de las dos hermanas en la red social de Instagram.