Adara y Rodri consolidan su relación con una multitudinaria cena con la familia de ella

A principios de mes, Adara Molinero confesó, después de semanas de rodeos, que sí que estaba comenzando a conocer a Rodri Fuertes, su excompañero de GH 17 y motivo de su ruptura con Gianmarco Onestini. Tras poco más de dos semanas, parece que la relación va viento en popa, pues él ya ha conocido incluso a la familia de ella.

Así lo demostró este viernes Pedro Solà, el novio de Elena Rodríguez, con un story en Instagram en el que mostraba una foto de la cena con familia y amigos que tuvieron el jueves junto al texto "La familia primero". En la imagen, además de la madre de Adara y su pareja, aparecía Aitor Molinero (hermano de la ganadora de GH VIP 7) y su novia Sara Campos, entre otros.

También estaba Marc Solà, hijo de Pedro Solà y gran amigo de Rodri. De hecho, este joven fue el que lo defendió durante su paso por GH 17, momento en el que coincidió con Elena Rodríguez en plató, situación que terminó haciendo que su padre y la madre de Adara terminaran juntos tras varias charlas por Instagram.

De este modo, Rodri Fuertes no estaba completamente solo frente a la familia de Adara, pues ya conocía a su padrastro y a su hermanastro. Los dos exgrandeshermanos también aparecen en la foto, aunque no el uno junto al otro, sino por Tomás Laso-Argos, un empresario amigo de la familia. Esta posición podría haber sido intencionada para no terminar de confirmar su acercamiento.