Aitor Molinero, hermano de Adara, publica las primeras fotos con su novia

Aunque Aitor Molinero es cuidadoso con su vida privada, el éxito de su hermana, Adara, y de su madre, Elena Rodríguez, en los platós de Mediaset, conlleva que se hable de él de vez en cuando. Y más cuando se trata de su vida amorosa, ya que el joven ha dado a conocer a su novia a través de las redes sociales.

Molinero empezó a compartir recientemente una serie de fotografías en Instagram en las que aparecía posando muy feliz con una joven de pelo rubio y que despertaron las sospechas entre sus seguidores.

Sin embargo, su noviazgo se confirma no solo gracias a la buena conexión que desprenden ambos en las instantáneas, sino también por los comentarios que la familia de Molinero le ha dejado en su perfil.

🌞🌞🌞 22 de Jun de 2020

El madrileño subió la primera imagen el 22 de junio, fecha en la que ya recibió un comentario de Pedro Solà, la pareja de su madre. "Fotaza", escribió. Asimismo, el comentario que más llama la atención es el de una usuaria hasta el momento desconocida. "Me encanta, mi amor", comentó.

Ahora se sabe que la usuaria es Sara Campos, la novia del joven, quien aparece también en la última publicación del hermano de Adara. De hecho, al ex gran hermana dejó un claro mensaje: "Ahí, ahí, gánate a los suegris", apuntó.

De este modo, no cabe duda de que Aitor Molinero disfruta del verano de la mano de su pareja, su nueva ilusión, con la que se muestra de lo más a gusto y con la que parece que va en serio. Como le comentó recientemente Solà: "Love is in the air".