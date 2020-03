El novio de Elena Rodríguez critica a Telecinco y explica por qué no la defiende en el plató de 'Supervivientes'

Pedro Solà, pareja de Elena Rodríguez, eligió este martes su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores. A través de preguntas en sus stories ha dado su opinión sobre Telecinco y sobre el paso de su novia por Supervivientes 2020 y ha explicado por qué no acude al plató a defenderla.

El catalán, que es directivo de una multinacional de shop fitting, conoció a su actual pareja en GH 17, concurso en el que participaron Adara Molinero y Rodri Fuertes. "La vi por televisión cuando Marc (su hijo) defendía a Rodri en GH y me impresionó su voz. Le pedí a Marc que me solicitase el teléfono... No se lo dio, no hubo forma", explicó.

"Al cabo de un año, ella me contactó por Instagram (...) Cuando vi el mensaje, el corazón me hizo pluf. La enredé en cero coma hasta hoy", aseguró el directivo en sus stories.

A pesar de que su amor nació gracias a la televisión, Pedro Solà también ha tenido unas palabritas para Telecinco: "Es un negocio como otro cualquiera. Para mí lo inverosímil es ver qué herramientas usan para generar contenido. Me parece increíble cómo se sobrepasan los límites con total impunidad y nadie lo impide... Insultos, humillaciones, desprecios, invenciones a cualquier precio por un poquito de televisión...".

Quizá por ese, y por otros motivos, es por lo que el catalán no acude al plató de Supervivientes 2020 a defender a Elena. "Me encantaría, de verdad, pero profesionalmente me perjudicaría muchísimo. Lo siento de verdad porque repartiría a manos llenas", comentó Solà.

Aun así, asegura que está siguiendo su concurso muy de cerca y pide a todo el mundo que la apoye: "Elena es todo corazón, muy buena persona". También confesó que otro de los supervivientes que le cae bien es Ferre.

Pedro Solà también opinó sobre el coronavirus que nos tiene a todos en cuarentena en casa y cómo afectaría esta noticia a los concursantes de Supervivientes. El directivo aseguró que prefiere que no les cuenten nada a los famosos, pues "les provocará ansiedad, miedo, preocupación...". Sin embargo, la organización ya habló con ellos este martes en Tierra de nadie.

Además, también habló de cómo se lleva su pareja con sus cuatro hijos: "La adoran. Tienen un grupo de Whatsapp sin mí. Vamos de vacaciones juntos (...) estuvo en primera línea en la boda de una de Paula (su hija) y Tomás… Consideran a Elena parte de la familia".

Para Adara solo tiene buenas palabras, pues considera que "ha sufrido mucho" y se merece ser feliz, y de igual forma tiene opiniones positivas de Gianmarco Onestini, actual pareja de la ganadora de GH VIP 7. Sobre Hugo Sierra apenas opina, pues no lo conoce.

En cuanto a planes de futuro, sus seguidores no se han cortado un pelo y le han preguntado directamente si planea casarse, a lo cual él contestó que lo estaban pensando.