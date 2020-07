Aragón pide a los habitantes de Zaragoza capital que limiten sus movimientos y no salgan de la ciudad

La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, ha pedido este jueves a los ciudadanos de Zaragoza y su área de influencia, la Comarca Central, limitar la movilidad, motivo por el cuál se van a producir "refuerzos" en las entradas y salidas.

Además, ha anunciado que Barbastro (Huesca) va a retroceder a una fase 2 flexibilizada ante el "importante aumento de casos" de coronavirus de los últimos días y Solo este jueves, Aragón acumula 266 nuevos contagios de los 580 contabilizados en toda España.

La consejera ha aclarado, no obstante, que este retroceso a la fase 2 "no es un confinamiento", sino una "llamada a la responsabilidad". "No es un confinamiento, no es una orden de confinamiento. Es una llamada para limitar los movimientos para conseguir frenar la posible ola de contagios".

Repollés, que ha hablado en todo momento de un aumento significativo de los nuevos contagios, ha hecho un llamamiento a la calma: "Tenemos cosas que nos hacen pensar que no estamos en una situación parecida a hace meses porque la mayoría de las personas contagiadas son asintomáticas y jóvenes, pero aún así hay un incremento muy importante de los casos y los contagios localizados en Zaragoza y su área de influencia".

Zaragoza, en concreto, ha registrado casi 100 contagios y Sanidad de Aragón asume que hay transmisión comunitaria.

El retroceso a una fase 2 flexibilizada de Barbastro se produce tan solo unos días después de que el Gobierno de Aragón decidiera hacer lo mismo con las ciudades de Huesca y Zaragoza, una decisión que afecta a 870.000 habitantes -un 70% del total de la población aragonesa-.