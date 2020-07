Una menor de Meco acaba en la UCI de La Princesa tras recibir una paliza debido a su popularidad en las redes sociales

Un grupo de menores dio una paliza la semana pasada a una chica de 16 años en lalocalidad madrileña de Meco, agresión que fue grabada y colgada en redes sociales, lo que ha provocado la indignación de muchos vecinos, que acusan a esta banda de otros ataques y robos en el municipio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de junio sobre las 20 horas en un parque de la localidad. Por causas que ahora investiga la Policía Local y la Guardia Civil, un grupo de chavales y chavalas empujó y pateó a la menor M.C., que cayó al suelo insconsciente. Entonces, los agresores continuaron golpeándola hasta que llegaron varios adultos.

La víctima fue trasladada grave al Hospital de La Princesa de Madrid, donde ha estado ingresada en la UCI aunque se ha recuperado de sus heridas. La madre de la víctima ha presentado denuncia y los agentes están trabajando tomando declaraciones e investigando las grabaciones, aunque todavía no hay detenidos ha indicado una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil.

Según ha explicado la madre de la víctima al medio 'Aquí Madrid', su hija había recibido insultos y amenazas días antes por parte de algunas de las presuntas agresoras, que podrían tenerle envidia por su cantidad de seguidores en redes sociales.

Estos hechos han agitado la tranquila vida de esta localidad del Corredor del Henares, de 14.000 habitantes. En un conocido grupo de Facebook, algunos vecinos han comentado que este pandilla ha protagonizado más hechos violentos similares aunque no tan graves, y han robado algunos móviles.

La Policía Local pide tranquilidad

En la misma red social, la Unidad Del Menor Policía Local ha confirmado la agresión y que, "dado su gravedad, están siendo investigados por la Policía Judicial", con la que colaboran.

"Debido a todos los hechos que se están produciendo a raíz de lo sucedido, nos vemos obligados a usar esta Red para pedir sentido común y calma. Por desgracia, varias personas creen que la Justicia que debe impartirse es la suya y se están dedicando a inundar las redes de mensajes de odio y de venganza, y no sólo eso, sino que incluso publican fotografías de menores y señalan indiscriminadamente a muchos de ellos. Esas no son formas, eso no sólo no ayuda a la investigacion, sino que crea mayor inseguridad en nuestro municipio y da lugar a otros problemas legales", esgrimen.

Por eso, la Policía Local pide a los vecinos que sean "consecuentes", no fomenten estas prácticas y no den por supuesto cualquier información no contratada, "y mucho menos tomarse lo que algunos creen que es Justicia, por su mano".

Asimismo, recuerdan que publicar fotografías o información personal de menores son prácticas que en algunos casos pueden ser contrarias a la ley. "Dejemos por favor a los investigadores hacer su trabajo y que sean las autoridades judiciales las que diriman las responsabilidades que correspondan. Así sí haremos Justicia a las víctimas", concluyen.