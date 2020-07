Challenge Covid19: Sis xarxes d'inversors s'alien amb Big Ban, Biohub Vlc i Capital Cell per a invertir en 8 projectes

En aquesta trobada, les tres organitzacions promotores -Big Ban angels i Capital Cell i la valenciana BioHub VLC, expertes en inversió centrada en ciències de la salut i biotecnologia- han obtingut la col·laboració d'altres sis comunitats d'inversors: l'Associació Espanyola de Business Angels (Aeban), Esade Ban, Esic Navarra, Ship2B, Economistes Ban i la xarxa catalana de business angels BANC.

L'objectiu del 'Challenge Covid19' és canalitzar almenys dos milions d'euros per a desenvolupar les iniciatives seleccionades, que inclouen des de solucions de control, rastreig i detecció de la malaltia, fins a tractaments i sistemes basats en intel·ligència artificial que facilitaran l'estudi del coronavirus de cara a la implantació de mesures de salut pública, tant davant de l'actual pandèmia com davant possibles episodis similars en el futur.

Els responsables de Biohub Vlc, Big Ban angels i Capital Cell han destacat el "gran interés despertat pel repte", al qual s'han presentat més de 60 candidatures, així com la qualitat i potencial de desenvolupament futur de les solucions plantejades.

De fet, encara que l'objectiu inicial era recolzar un màxim de cinc iniciatives, finalment es va decidir ampliar a huit les solucions a les quals estan donant impuls.

Els projectes seleccionats no només es beneficiaran de l'entrada de capital, sinó, també, de suport en diferents àmbits de la gestió empresarial, coneixement i experiència sectorial i accés a la xarxa de contactes de les organitzacions promotores, nacional i internacional.

Totes les candidatures presentades segons les bases de la convocatòria van ser sotmeses a avaluació cientifictècnica a càrrec d'experts de la xarxa global BioExpert Network, composta per més de 1.500 científics, doctors, inversors i experts de tot el món.

En una segona fase, un comité format per Pedro de Álava, membre de la Junta Directiva de Big Ban angels, Daniel Oliver, fundador i director de Capital Cell, i Sabrina Femenía, directora de Biohub VLC va realitzar l'elecció final, aplicant un altre tipus de criteris clau, com el potencial de l'equip emprenedor, l'agilitat per a portar al mercat la seua solució o les possibilitats d'escalar ràpidament, en cas que la solució ja estiga desenvolupada.

2 MILIONS D'EUROS PER A 8 PROJECTES

Els huit projectes seleccionats en el Challenge Covid19, els quals han presentat les seues propostes en el Demo Day virtual, són: 'Qmenta', que Desenvolupa una plataforma d'Intel·ligència Artificial i tecnologia d'última generació per a agregar, estandarditzar i analitzar imatges mèdiques.

També 'Smart Dyspnea', que en una App per a la detecció precoç i en domicili d'un dels símptomes més comuns de la Covid19, la dispnea (dificultat respiratòria). A més d'ella, 'Nano 1Health: Metagenòmica' es basa en la seqüenciació del genoma en temps real per a aconseguir el control d'infeccions, anàlisis de resistència als antimicrobians i epidemiologia genòmica.

'Inno Up: Innovació en nanotecnologia' planteja una possible vacuna contra la Covid-19 i altres malalties relacionades. 'Sycai Technologies' és un Programari basat en la Intel·ligència Artificial capaç de detectar i rastrejar les persones que no porten mascareta en espais públics.

'Eversens' és una empresa especialitzada en diagnòstic clínic no invasiu mitjançant la detecció de biomarcadors exhalats i 'Mangrana Ventures', una aplicació virtual global d'atenció primària que no utilitza llenguatge escrit, orientada a la població que no parla idiomes majoritaris o no pot llegir.

Finalment, 'Immuni Therapeutics' busca una vacuna de primer recurs contra la Covid19 i altres possibles pandèmies, basada en immunitat entrenada. Podria estar disponible a escala global el 2022.

Big Ban Angels ha constituït un vehicle de coinversió específic per a donar cobertura a aquests projectes, COVID Shuttle Funding, amb 200.000 euros, perquè els seus socis puguen participar en els projectes.