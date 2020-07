Sofía Suescun hace cuentas de cuánto dinero le han robado en su casa

Tras el gran susto vivido por Sofía Suescun esta semana con el robo en su casa, la ganadora de Gran Hermano y Supervivientes ha hecho balance de cuánto dinero se han podido llevar entre todo lo de valor que había en la vivienda.

Sálvame ha mostrado el momento en el que Sofía Suescun llamaba llorando a su pareja, Kiko Jiménez, para contarle lo sucedido. Jiménez estaba en ese momento comprando junto a Rafa Mora los ingredientes para La última cena. "Me han quitado los gatos y todo", se escuchaba decir a Suescun, de forma entrecortada, al otro lado del teléfono. "Se han llevado hasta el dinero de mi hermano que se lo guardé, todo, todo", ha dicho entre sollozos.

Este viernes, Sofía y Kiko han contado cómo han pasado la noche y han mostrado cómo ha quedado la casa tras el robo. "Es que no hemos dormido nada, vengo cansado, me acabo de tomar un par de cafés", ha asegurado desde el plató de La última cena Kiko Jiménez.

El programa también contactó con Sofía Suescun. "No he dormido en toda la noche, todavía tengo esto dentro, es una pesadilla", ha manifestado. La joven ha caculado además que entre el dinero en efectivo, bolsos, ropa, lencería y joyas, los ladrones pudieron haberse llevado un botín de unos 20.000 euros. "Tenía unos ahorros de mi hermano, unos ocho mil más o menos. También algún dinero que saco cuando me voy de viaje o tengo aquí de urgencia por lo que pueda pasar, unos cinco mil, seis mil euros. Puedo sumar 20.000 euros sin contar los detalles de joyas, igual cuestan más", ha valorado.

"Hemos ido recopilando datos, y como es un ático han saltado por una de las trampillas que hay para acceder", explicaba por su parte Kiko Jiménez a Paz Padilla desde el plató. "Yo no tengo ninguna hipótesis, eso es cosa de la Guardia Civil, que son unos profesionales y están trabajando en ello, y están investigando. No sospechamos de nadie", ha agregado.

No obstante, Jiménez ha reconocido que "hay muchísimas pistas" y "hay varios vecinos que los han visto y quieren formar parte como testigos, a dar su declaración".