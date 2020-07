Los socorristas advierten de falta de material y personal y de serenos en playas que no son San Lorenzo

Según él, la falta de personal implica situaciones como las vividas este pasado domingo, en la zona de la escalera 12 San Lorenzo, donde solo había tres efectivos "cuando puede llegar a haber en una jornada habitual de cualquier verano hasta siete", ha asegurado.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, en el Ayuntamiento gijonés, junto a la concejala de Podemos-Equo Xixón Laura Tuero, y del subjefe del servicio de Salvamento, Ángel Ferrera Fernández.

Relacionado con la falta de personal, ha sostenido que el pasado 5 de junio las personas que estaban en la bolsa de empleo de este servicio recibieron un email en "el que se les recomendaba buscar otro trabajo", ha señalado Álvarez.

Ha sumado a esto los problemas de material, "ya sea por su deterioro o porque directamente no existe", ha sostenido. Ha apuntado, en este sentido, que el plan de emergencias de Xixón (Pemugi) data de 2014, pero es que, además, se basa en un último inventario de material, de 2002, donde se recogía que el servicio contaba con cuatro motos acuáticas.

Algo que no es cierto en la actualidad, según este, ya que solo cuentan con dos y una de ellas tiene constantes averías "y está formada por dos motos estropeadas", han incidido.

Además, han recalcado que cuentan con solo una moto en la bahía de San Lorenzo y una lancha en el Puerto, que tienen orden de no utilizar salvo emergencia.

"Nos hemos ofrecido a utilizarla para mayor seguridad, pero no nos lo permiten y no nos dan una justificación para no hacerlo", ha explicado, por su parte, Ferrera.

FALTA DE 'ACOMODADORES DE PLAYA'

También han advertido de la falta de 'acomodadores de playa'. "En San Lorenzo hay serenos, pero en el resto de playas no", según Ferrera. "Nosotros nos encargamos de la vigilancia de la seguridad y de las emergencias, pero no tenemos ninguna orden al respecto", ha explicado.

Tuero, por su lado, ha lamentado que el Equipo de Gobierno impida que la oposición escuche de primera mano a los profesionales de Salvamento de Playas, al no permitir que intervinieran en la Comisión de Seguridad Ciudadana celebrada en este día.

A este respecto, se ha quejado de la falta de voluntad política por parte del Gobierno local para escuchar y buscar soluciones "efectivas", conociendo todos los puntos de vista, según ella.

"Hay cuestiones, como la seguridad de las personas que no sonnegociables, en las que realizar recortes conlleva una grave irresponsabilidad", ha advertido la edil, quien ha criticado una degradación de un servicio público esencial para la ciudadanía, que no se produce de un año para otro sino que viene de largo. .