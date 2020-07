Goirigolzarri (Bankia) defèn mesures de recuperació per sectors i territoris davant de "receptes generals"

20M EP

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advocat aquest dijous per aplicar mesures de recuperació per a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 per mitjà de "tractaments diferents" per sectors i territoris, atés que tenen "diferents tipus de problemàtica".