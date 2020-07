Alcalde de Azuqueca renuncia a su sueldo y vuelve a su puesto en Renfe para colaborar con la ciudad en la actual crisis

"La situación que atraviesan muchas familias de Azuqueca es muy delicada, por eso creo que en momentos extraordinarios los políticos debemos estar a la altura", ha indicado el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco. "En el Ayuntamiento estamos experimentando una caída importante en los ingresos y a la vez necesitamos destinar cada vez más recursos a ayudar a las familias que más lo necesitan con apoyo nutricional, becas de material escolar, pago de recibos de alquiler o de luz y gas", ha indicado el alcalde en nota de prensa.

"Por ello, desde la responsabilidad de mi cargo y la vocación de servicio público he decidido renunciar a mi sueldo como alcalde, con el objetivo de poner más recursos a disposición de la ciudadanía que necesita la ayuda del Ayuntamiento, la administración más cercana y que con más agilidad debemos dar respuesta", ha apuntado.

José Luis Blanco es uno de los alcaldes de municipios de España de más de 20.000 habitantes que menos ingresos percibe (49.812,70 euros anuales brutos). Cuando tomó posesión en junio de 2019, adoptó la decisión de que su salario fuera solamente el equivalente de lo que cobra en su puesto de trabajo. Actualmente también ocupa el cargo de presidente de la Mancomunidad Vega del Henares, como vocal representante del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, cargo en el que también se ha eliminado a través de su propuesta en la Asamblea el sueldo que existía para el presidente.

"Azuqueca me lo ha dado todo y yo quiero devolverle parte de lo que la gente me aporta cada día", ha indicado el alcalde de Azuqueca. José Luis Blanco no ha delegado ninguna de sus funciones como alcalde ni como responsable de las áreas de Economía y Hacienda. Seguirá desempeñándolas como hasta ahora y representando al Ayuntamiento de Azuqueca en los diferentes organismos de los que forma parte, vicepresidente de la Comisión de Cooperación de la FEMP, vocal suplente en el Congreso de Poderes Locales y Regionales en Europa y miembro de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, cargos todos ellos por los que no percibe ningún sueldo.

"Durante el confinamiento hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento nuevos sistemas de teletrabajo que nos permiten ser tan eficientes o más que a través del trabajo presencial", ha señalado el alcalde. "Seguiré dedicando todo mi tiempo a conseguir que esta ciudad funcione cada día y entre todas y todos seamos capaces de superar el momento de dificultad económica que atravesamos", asegura.