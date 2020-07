Sanidad notifica 12 muertes por Covid en los últimos siete días, tres de ellas desde el viernes

En la última semana han muerto un total de 12 personas por coronavirus, lo que eleva la mortalidad desde que hay registros a 28.388 fallecidos, según ha informado el Ministerio de Sanidad en su informe diario. Este lunes, después de un fin de semana en el que Sanidad no ha proporcionado información oficial sobre las cifras de la pandemia, se han registrado 78 nuevos diagnósticos de coronavirus, un dato que sorprende por lo bajo cuando dos comunidades autónomas han decidido cerrar territorios para evitar la expansión de rebrotes.

"Sabemos que en estos últimos tres días ha habido más casos notificados, sobre todo por los brotes de Lleida, Galicia y alguna otra comunidad autónoma que han podido llegar a un total de 700 casos en los últimos tres o cuatro días", ha aclarado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al comienzo de su comparecencia para informar sobre las cifras de la epidemia. Simón ha achacado el dato, en parte, a la realización de pruebas masivas en las zonas de rebrote, cuyos resultados podrían llegar con más retraso de lo habitual al tratarse de tantas pruebas.

"Estos últimos días y sobre todo este fin de semana es el periodo en el que más casos se han notificado desde hace ya alrededor de un mes", ha dicho Simón.

Aunque el número de casos diarios no parece corresponderse con la situación real en las dos zonas con rebrotes más destacados (En Cataluña Sanidad informa de solo 18 nuevos casos y de cinco en Galicia), la cifra de pacientes que iniciaron síntomas en los últimos siete días -un indicador que refleja los contagios más recientes en el tiempo- ha pegado un importante salto.

El dato de este lunes es de 417 personas, el máximo desde que hay registros publicados, es de 65 casos más que el viernes. Además, más de la mitad (210) proceden de Cataluña.

"Ahora mismo en la mayor parte del territorio español no hay un incremento importante" de los casos, ha defendido Fernando Simón. "El impacto en la tendencia de la epidemia a nivel nacional no ha sido muy grande", ha añadido el epidemiólogo en referencia a la influencia de los brotes de A Mariña (Lugo) y El Segrià (Lleida).

Los datos que ha hecho públicos Sanidad sobre la situación en los hospitales tampoco reflejan grandes cambios respecto al viernes. Con fecha de ingreso en los siete días anteriores a este lunes, habían ingresado en hospitales 141 personas, 13 de ellas en UCI. Actualmente, 181 personas siguen recibiendo cuidados intensivos por Covid-19 en España.

Polémica por los datos de fallecidos en residencias.

Preguntado sobre si el Gobierno conoce el número total de personas que han fallecido en residencias de mayores por coronavirus, Fernando Simón ha echado balones fuera y no ha proporcionado una cifra. "Lamentablemente yo no soy la persona más adecuada para responder a la pregunta", ha afirmado. “Yo no soy la persona que tiene que hacerlos públicos. Son otros estamentos los que tienen que dar la cifra oficial cuando lo consideren adecuado", ha zanjado Simón.

Para tener un balance aproximado, el facultativo ha remitido a los datos que proporcionan las comunidades autónomas que, ha dicho, "son fiables". En cualquier caso, Simón ha defendido que los decesos que se han producido en residencias "están incluidos y están contados en la estadística global de fallecidos".