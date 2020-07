Karlos Arguiñano, en 'El hormiguero': "Antes del coronavirus éramos felices y no lo sabíamos"

El hormiguero despidió este jueves su temporada más extraña ya que, a causa del coronavirus, se vio obligado a hacer un parón de una semana al comienzo de la pandemia y a reinventarse entrevistando a sus invitados por videollamadas para continuar en emisión todos estos meses.

Karlos Arguiñano fue el último en ser recibido con la presentación: "Hoy viene a divertirse a El hormiguero...", y quiso repasar junto a Pablo Motos todas sus andanzas durante la cuarentena en su casa "del monte".

El presentador recordó que "cuando empezó el estado de alarma hablamos y la primera frase que me dijiste fue que éramos felices y no lo sabíamos". El cocinero explicó que "vivo en el monte y me gusta mucho andar, mientras lo hacía me acordaba de mis nietos, de mis hijos, de mis amigos... te llamé para ver como llevabas todo esto porque, como fue todo tan de golpe...".

"Todos los días, las noticias siguen siendo una pesadilla en todos los medios y tenemos que ir buscando la normalidad porque si no va a ser muy complicado", afirmó Arguiñano. Motos añadió que "las noticias no aclaran nada, no los que las dan, sino las informaciones".

El cocinero quiso ser optimista y señaló que "vamos a salir de esta, fijo, pero nos está costando más de la cuenta porque esto ha sido una putada. El bichito este es muy cabroncete".

Al estar en edad de riesgo, Arguiñano comentó que grabando su programa "todos me han cuidado mucho y han tenido cuidado conmigo, me dejaban solo con cuatro verduras. El equipo se protegía para no contagiarme, pero la edad de riesgo la tenían ellos, no yo", añadió entre risas.

Caminando a todos lados acumulando kilómetros

Una de sus actividades durante la cuarentena fue caminar, pero Motos quiso que su invitado diera la cifra exacta: "He recorrido 800 kilómetros en mi casa", admitió el cocinero. "Si vas sumando, no es tanto, 12 o 14 kilómetros de media cada día".

Otro personaje conocido al que le gusta caminar rápido es al expresidente Mariano Rajoy, y las hormigas le preguntaron que, en una competición entre ambos, quien ganaría. Arguiñano, sin dudarlo, pero entre risas, afirmó: "Yo".

El programa siguió la estructura del pasado miércoles con Ágatha Ruiz de la Prada, primero entrevista, sección de Trancas y Barrancas, la 'Tarjeta de hormiguero' (que en el último programa de la temporada no se la llevó nadie), la colaboración de Yibing y la ciencia con Marron.

Tras acabar el experimento, Arguiñano quiso despedirse de una forma especial: "Muchas gracias por todo lo que hacéis, otro año de éxito, y que la temporada que viene, a romper", mientras alzaba los brazos y se marchaba del programa para dar paso a la tertulia en la mesa con Luis Piedrahita, El Monaguillo y Marron.