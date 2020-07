Ágatha Ruiz de la Prada, en 'El hormiguero': "Mi novio estuvo a punto de morirse por coronavirus"

Tras la vuelta de los invitados y el público a El hormiguero, el programa de Antena 3 estaba estructurado en un debate en la mesa entre Pablo Motos y sus colaboradores, para luego recibir al personaje que les visitaba.

Pero este miércoles cambiaron el orden y el presentador primero entrevistó a Ágatha Ruiz de la Prada, pasaron a la sección de las hormigas, entregaron la 'Tarjeta de El hormiguero' y sorprendieron con la sección de ciencia antes de dar paso al debate sobre la actualidad entre Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Marron.

En un momento de la entrevista, el presentador le preguntó a su invitada por su pareja, y la diseñadora le sorprendió afirmando que casi pierde a su novio al haber caído enfermo por coronavirus durante la cuarentena.

Tras varios días sin saber de él, Ruiz de la Prada afirmó que "me mandó un mensaje diciéndome que estaba en el hospital porque había estado a punto de morirse", pero sorprendió a todos cuando reconoció que "me pareció tan romántico que estuviera en peligro de muerte...".

"¿Cómo está ahora? ¿le ha quedado algún tipo de secuela?", quiso saber Motos, y la invitada le contestó que "bien, mejorando porque fue muy grave. Yo estuve cerca de él, pero he tenido suerte y no me ha pasado nada".

La diseñadora explicó como su pareja se había contagiado: "Él va siempre en moto eléctrica y por culpa de eso lo cogió. Esas motos llevan el casco detrás y él cree que se contagió con uno de ellos. Ahora se ha comprado uno propio, que también lo ha usado para ocultarse de los paparazzi alguna vez".

La diseñadora comentó con el presentador como había pasado el confinamiento en el campo, pero Motos quiso saber, desde el punto de vista profesional de Ruiz de la Prada como veía que fuera obligatorio el uso de mascarillas.

"Desde el segundo día me pidieron que hiciera, pero no estaba convencida de que fueran seguras", reconoció la diseñadora. Y añadió que "tienen mucho morbo porque intentas adivinar quién es la persona a la que miras a los ojos".