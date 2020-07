El destino "épico" al que recomienda viajar 'The Telegraph' en vacaciones: "Es la España de verdad"

"Hay algo en el lugar que te atrae. Sus pueblos son toscos y auténticos, prácticamente intactos de turismo. Es la España de verdad", son las palabras con las que el diario británico The Telegraph invita a sus ciudadanos a visitar La Mancha. Lejos de incentivar el tradicional turismo de playa de Benidorm, el atractivo que resalta el medio es precisamente la falta de turistas.

William Cook, que firma el texto, confecciona una trayectoria recomendada por diferentes pasajes de Castilla-La Mancha en base a su propia experiencia. Para otorgar un tono épico e histórico, menciona la zona como la tierra de Don Quijote, recuerda historias medievales, alaba sus vinos, sus museos, sus molinos, sus castillos y la autenticidad de esta "España sin descubrir".

Recomienda volar a Madrid y comenzar el recorrido desde Toledo viajando en vehículo de alquiler, ya que considera el trayecto en coche como el más apropiado para disfrutar la zona. Tras conocer la ciudad y ver las pinturas del Greco, el periodista británico recomienda continuar hacia Consuegra, luego Almagro, Valdepeñas y finalmente Cuenca.

Recuerdos "para toda la vida"

Consciente de que el destino puede no llamar mucho la atención de los británicos, acostumbrados a viajar buscando playa, el reportero se apoya en esa diferencia y variedad. Durante todo el artículo, avisa de que puede haber complicaciones o incomodidades como terminar en un lugar sin salida, pasar demasiado calor o no encontrar variaciones de paisaje demasiado interesantes ya que la geografía es muy llana.

Lo atractivo para el periodista y lo que desea trasmitir a sus lectores es la calidad humana y la emoción de descubrir algo fuera de lo convencional. "Hay muchos puntos muertos, pueblos pobres y pequeños que no querrás volver a ver, pero las cosas especiales lo son de verdad, son cosas que recordarás para siempre. He tenido vacaciones más cómodas en otras partes de España, pero en La Mancha he tenido mis mejores aventuras. No puedo esperar para volver", termina.