España abre hoy la frontera con Portugal, pero veta las llegadas de Marruecos y descarta hacer PCR a la llegada

España reabre hoy la frontera con Portugal pero retrasa un día o dos la reapertura de sus fronteras exteriores con países no comunitarios. La UE levantará hoy de manera general esa restricción de viajes al exterior. Además, al veto temporal a las llegadas desde China que acordaron los Veintisiete, se añadirá la prohibición de viajes desde Marruecos, debido a que Rabat también mantiene cerradas sus fronteras a la llegada de españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá hoy a Badajoz y la ciudad portuguesa de Elvas para participar junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en un acto oficial de la apertura de la frontera entre los dos países.

La UE abrió sus fronteras interiores el 15 de junio, aunque España no lo hizo hasta que el 21 levantó el estado de alarma. Portugal solicitó mantenerlas cerradas hasta hoy, cuando empezará a admitir viajeros desde Europa y desde los 14 países terceros que de momento empezará a admitir.

En el caso de España, la lista de países será menor, porque de ella también ha excluido a Marruecos hasta que Rabat admita ciudadanos españoles. De momento, el país vecino tendrá las fronteras cerradas hasta el 10 de julio.

España ha aplicado de forma individual la reciprocidad que los Veintisiete sí se pusieron de acuerdo para aplicar en conjunto a China, que tampoco permite la llegada de europeos. Fuentes del Gobierno admitieron que en el caso marroquí hubo más discrepancias entre Estados miembros y la decisión de actuar de manera recíproca quedó a la elección de cada país. El Gobierno lo acordó así con Rabat pero si hay países que permiten la llegada de marroquíes nada impediría que accedan a España por fronteras interiores de la UE.

Así pues, de forma general la UE abrirá hoy sus fronteras a 14 de los 15 países que figuran en la lista de países "seguros" que se terminó de pactar ayer. Se trata de Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. También desde Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano, que tienen consideración como "residentes de la UE" para este caso.

Fuera de la lista han quedado países tan potentes como Estados Unidos, Rusia o Brasil, aunque los Veintisiete acordaron que revisarán la lista cada dos semanas. Aunque no están obligados a cumplir lo pactado, sí se comprometieron a no levantar las restricciones a determinados países si no es de forma "coordinada" con el resto.

La apertura de las fronteras españolas a países ajenos al espacio Schengen no se producirá hoy, sino mañana o, a más tardar, el viernes. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó ayer que esta tardanza se debe a lo ajustado del plazo con el que la UE acordó la lista de países a los que reabrirá sus fronteras.

El pacto se esperaba para el viernes pero al retrasarse hasta ayer mismo, ha demorado también el proceso administrativo español. Hasta ayer no empezó a redactarse la Orden Ministerial que certificará la reapertura de las fronteras, que no se publicará en el BOE hasta hoy mismo. Así, Montero esperó que mañana entre en vigor, pero tampoco descartó que se retrase un día y España no abra sus fronteras hasta un día más tarde, el viernes.

16 nuevos casos por cada 100.000 habitantes

Tal y como estaba previsto la víspera, el acuerdo de la UE precisa que los criterios para elaborar la lista de países admitidos es en función de su "situación epidemiológica".

Los países desde los que se permita la llegada deberán tener una ratio de nuevos contagios de coronavirus igual o inferior al de la UE. En concreto, el umbral establece que en los quince días previos los nuevos contagios por cada 100.000 habitantes no deberán superar la cifra de 16, que es la media de la UE a 15 de junio.

Fuentes del Gobierno mostraron ayer su satisfacción con un umbral que es más restrictivo que otros que se barajaron, a pesar de que así quedan fuera todos los países de América Latina menos Uruguay. Además, deben registrar una "tendencia estable o decreciente" en la evolución de la epidemia en las dos semanas previas y una respuesta a la Covid que incluya datos "fiables" sobre test, vigilancia, trazado de contactos, aislamiento y tratamiento.

El Gobierno descarta hacer PCR a la llegada

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, descartó ayer realizar PCR indiscriminados a la llegada a España y afeó a PP y Cs que pongan en duda la seguridad del aeropuerto de Barajas. "Flaco favor hacen al turismoquienes día a día ponen en duda que se estén realizando los controles necesarios. Se toman las medidas necesarias y útiles", apuntó. Entre ellas no figuran los PCR porque Bruselas no lo recomienda.