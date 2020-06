Oposición afea la "privatización" de residencias a Feijóo, que dice que no se dio una vida por perdida

El número de contagios y de fallecimientos en estos centros ha centrado el primero de los espacios temáticos del debate electoral a siete que este lunes ha acogido la Corporación Radio Televisión de Galicia y en el que Feijóo ha criticado que el resto de aspirantes se limitasen a afirmar que todo lo que hizo la Xunta "está mal". "Saben que no es verdad", ha afirmado.

La primera en intervenir en este apartado ha sido la líder de los nacionalistas y aspirante a la Xunta, Ana Pontón, quien ha considerado necesario "aprender de los errores" y ha hecho un repaso por los que, en su opinión, han sido los principales de Feijóo.

"No exigir cerrar Madrid, su falta de anticipación, no blindar las residencias y una década de recortes y privatizaciones en sanidad que deja a los profesionales precarizados, menos medios y menos camas", ha manifestado Ana Pontón.

En esta línea, el candidato de la Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha afeado la apuesta por la "privatización" del PP. "La sanidad privada apenas acogió a enfermos de la COVID-19, en Galicia el 60% de las plazas en residencias son privadas", ha denunciado en una intervención en la que ha considerado necesario que los "aplausos" que cada tarde se escuchaban en reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios deben ser "memoria" el 12 de julio.

"REINO DE TAIFAS"

También el número uno de Vox por A Coruña, Ricardo Morado Fajardo, se ha referido a la situación de las residencias para denunciar que "a los mayores se les haya privado de tener un futuro" y ha asegurado que "la sanidad pública se gestiona mucho mejor de forma centralizada" y no "dividida en reinos de taifas".

Por su parte, el aspirante socialista, Gonzalo Caballero, ha calificado de "muy grave" lo ocurrido en estos centros y ha citado unas palabras de la directora de una residencia de mayores de Santiago de Compostela en las que, según ha indicado, denunciaba que el protocolo sólo recomendaba enviar a los hospitales a los usuarios "más válidos".

Además, ha rechazado que por parte de la Xunta hubiese "anticipación". "Le dije a Feijóo que no se cuelgue medallas que le corresponden al conjunto de la ciudadanía", ha apuntado para censurar la posición del candidato popular sobre la ampliación del estado de alarma.

"SE ACABÓ EL TIEMPO DE LAS PRIVATIZACIONES"

También ha cargado contra la "privatización" el candidato a la Xunta por la coalición Galicia en Común - Anova Podemos, Antón Gómez Reino, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que el 93% de los contagios registrados en residencias fuesen en centros "privados".

"¿Y cómo fueron por cierto privatizadas?, empleando la privatización de las cajas que diseñó Feijóo y el PP en lo que fue la mayor estafa bancaria", ha señalado.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, ha optado por aprovechar su turno de palabra para pedir un pacto de unidad por la reconstrucción y ha pedido a los políticos presentes que "estén a la altura". "Tenemos la obligación de pedir disculpas y dar las gracias porque mientras los gallegos estaban preocupadísimos para tramitar sus ERTE, los políticos estaban gritándose en el Hemiciclo nacional", ha censurado.

FEIJÓO, RECHAZA LA "DEMAGOGIA"

"Si ustedes estuviesen al frente de la pandemia no hablaría con tanta ligereza ni demagogia", les ha respondido Feijóo, que ha dejado claro que "en Galicia no se dio ni una sola vida por perdida" y que quien manda a la gente a los hospitales son "los médicos" y no los políticos.

Además, el presidente y candidato popular a la reelección ha defendido que su gobierno sí se anticipó y ha recordado que "15 días antes" del estado de alarma, el día 1 de marzo ya estaba comprando respiradores para los hospitales gallegos.

"El resultado es que el Gobierno central lo hace todo bien y la Xunta todo mal", ha ironizado Feijóo, que ha asegurado que el Ejecutivo estatal cometió algunos "errores imperdonables". "Un Gobierno que dicta un estado de alarma y tiene una Vicepresidencia de Asuntos Sociales que se desentiende absolutamente de las residencias. Nos dejó solos", ha subrayado.

Frente a ello, ha puesto en valor que, con datos de este lunes, de los 25.000 usuarios de residencias de mayores en Galicia "cero están contagiados".

El presidente de la Xunta también ha puesto en valor el hecho de que la tasa de letalidad en Galicia sea, junto con la de Canarias, de las más bajas del Estado. "Decir que aquí todo lo que hizo la Xunta lo hizo mal, debe ser gente que no vive aquí", ha sostenido.