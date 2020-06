À Punt estrena la programació d'estiu, amb un cicle de Berlanga entre les seues tres novetats

20M EP

À Punt estrena la seua programació d'estiu, amb vista a uns mesos estivals diferents enguany, en la qual inclourà tres novetats en la graella: 'La terrassa', per a la sobretaula, on els presentadors Carolina Ferre i Eduard Forés es retrobaran amb l'audiència; l'espai 'Així dona gust!', per a cuinar amb humor i un cicle setmanal de pel·lícules de Luis García Berlanga.