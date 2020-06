Miguel Bosé vuelve a cargar contra "el Gobierno, pelele de Soros y Gates"

Miguel Bosé ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter en el que vuelve a cargar contra el Gobierno, que califica de "pelele de Soros y Gates" después de hacerse oficial que GAVI, la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, recibe el premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional.

Bosé, que ha acompañado el tuit con una captura de pantalla de una noticia que se hace eco de esto, ha escrito varias veces la palabra "vergüenza". Las palabras del intérprete culpando al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez, que no decide sobre los galardonados, han enfadado a los internautas.

No es la primera vez que el artista es el protagonista de una gran polémica en las redes sociales por sus declaraciones, ya que durante la pandemia de coronavirus han sido habituales sus publicaciones en contra de Pedro Sánchez y el Gobierno, GAVI, las redes 5Go Bill y Melinda Gates.

Bosé llegó a afirmar que "la farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo", y que el empresario ha afirmado en el pasado tener un "proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots" con el objetivo de "obtener todo tipo de información de la población mundial" para "controlarla".

En la misma publicación, el cantante también tacha a Sánchez de "El Salvador", y le acusa de "hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista". "Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates", finalizaba.