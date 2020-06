Miguel Bosé carga de nuevo contra Pedro Sánchez y sus "secuaces" y denuncia haber sufrido censura en Facebook

El cantante Miguel Bosé no se da por vencido en su lucha por demostrar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha aliado con Bill Gates y su fundación para insertar chips a la población a través de la vacuna del coronavirus, tal y como defendió de nuevo este jueves en su cuenta de Twitter.

El artista volvió manifestarse en las redes sociales tras asegurar que Sánchez es "cómplice de un plan macabro y supremacista" en el que participa supuestamente con Bill Gates y Melinda Gates, quienes colaboran con la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), para hacerse con el "dominio global" de la ciudadanía por medio de la red 5G.

Bosé avanzó que había sufrido "censura" en Facebook por parte del Ejecutivo. "GAVI, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir datos que no sean sospechosa de censura), es la organización a la que usted [Sánchez] acaba de otorgar 50 millones de euros (esto lo dice usted), de las arcas públicas, no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación de niños", avanzó.

CON RESPECTO A LA CENSURA QUE HE TENIDO EN FACEBOOK:



“Perdón Señor Sánchez, rectifico mi nota CENSURADA, no esperaba menos... GAVI, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 11, 2020

"Todos, absolutamente todos, menos usted y sus secuaces, sabemos a la perfección quién es y qué persigue éste oscuro ser [Gates]. Si no infórmese, en general le hace falta", continuó. Y añadió que Sánchez repitió en repetidas ocasiones a GAVI durante un discurso. "¿Quizá esté lanzando usted una buena pista para señalarnos la ubicación de su posible futura puerta giratoria?, pregunto. Porque menuda campaña de publicidad aparentemente gratuita".

El cantante consideró que el presidente "debería hacer lo mismo con las miles desde empresas españolas que se desangran bajo su desesperada política económica pero esta vez, no dándoles las gracias, si no pidiéndoles perdón". Así, le aconsejó que se informara sobre las vacunas "en general" y en "mirarle a la cara a los españoles y jurarles que lo que les va a inyectar está "absolutamente fuera de todo riesgo".

"De lo contrario se hará usted responsable de todas y cada una de las consecuencias que puedan causar y/o afectar a la salud", apuntó antes de concluir el comunicado: "Ahí lo dejo. Le sigo escribiendo tras la próxima censura. Mientras tanto, mantengo lo dicho. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates. #YoSoyLaResistencia".