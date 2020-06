El cabreo de Paz Padilla con los que no se ponen la mascarilla: "No seas tan egoísta, cariño"

Paz Padilla ha protagonizado un breve, pero contundente discurso en Sálvame contra los que se saltan las recomendaciones sanitarias y rechazan el uso de la mascarilla en la 'nueva normalidad'.

Mirando a cámara y con semblante serio, la presentadora del espacio de Mediaset ha querido mandar un mensaje desde el plató: "¿Por qué hay gente que me hace sentir tan mal? ¿por qué yo voy con mi mascarilla y los veo a ellos sin ella?", ha avanzado.

"Me dicen: 'Ah, esto no pasa nada, yo tengo anticuerpos'. Y yo le digo: 'Igual tú no tienes miedo a enfermar, pero yo sí. Yo tengo derecho a venir a trabajar, yo quiero cuidar mi salud... no me hagas sentir mal cuando te digo que te pongas la mascarilla, por favor, que es obligatoria", ha añadido la gaditana.

Visiblemente molesta, Padilla ha vuelto a hacerse la misma pregunta: "¿Por qué me haces sentir que yo soy la mala cuando el que se tiene que sentir mal eres tú, cariño? Eres tú el que no está respetando a los demás, el que no está protegiendo a nadie".

Finalmente, la presentadora ha pedido responsabilidad. "Eres joven, valiente, sano, pero a lo mejor yo no, ni tu madre, ni tu abuela. Hazlo por nosotros. No seas tan egoísta, cariño", ha zanjado, respirando después: "Uf, ya lo he dicho".

La humorista permaneció en casa durante el estado de alarma, a pesar de que la mayoría de sus compañeros acudieran a Mediaset España para continuar trabajando bajo estrictas normas de seguridad.

La presentadora se dedicó en abril a confeccionar mascarillas con la ayuda de sus familiares para ayudar a frenar la falta de material sanitario en los hospitales de nuestro país.