Díaz se muestra "optimista" sobre el acuerdo de los ERTE y advierte: "No sabemos que pasará el último trimestre"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que es "moderadamente optimista" sobre la negociación del acuerdo para extender los ERTE -cuyo plazo termina a finales de junio- hasta septiembre. La ministra se ha vuelto a situar en un escenario hasta final de año al afirmar que "no sabemos qué va a pasar con el mercado de trabajo y la economía en el último trimestre del año y el acuerdo camina en esa dirección".

Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa 'Espejo público' de Antena 3, en la que ha querido agradecer la labor de los agentes sociales. "Soy moderadamente optimista. Estoy convencida de que los actores sociales saben lo importante que es el acuerdo para este país. Me parece que vale la pena, es un plus de legitimidad a las empresas y trabajadores", ha destacado.

"No debo desvelar el objeto de la disputa (entorno a la negociación de los ERTE). Esta nueva propuesta de ERTE sale sustancialmente mejorada, incluye aspectos que causan preocupación y están mejorados. No sabemos qué va a pasar con el mercado de trabajo y la economía en el último trimestre del año y el acuerdo camina en esa dirección", ha afirmado este jueves, justo un día después de asegurar que el Gobierno trabaja con "la mirada larga y la hacemos extensiva hasta final de año, porque, ojalá no pase nada y todo vaya bien, pero el Gobierno está en preaviso para cualquier reacción que tuviéramos que tomar con carácter inmediato".

"Creo que con este modelo las empresas y los trabajadores quedan cubiertos, por tanto, pido tranquilidad", ha añadido este jueves.

Retrasos en el cobro

Por otro lado, la ministra ha defendido que "la herramienta (del SEPE) está funcionando bien", al tiempo que ha asegurado que quedan "muy pocos" sin cobrar. "El presidente Feijóo, mi presidente", ha dicho Díaz, de origen gallego, al referirse a que la reapertura de las oficinas del SEPE es ya competencia autonómica.

Díaz ha recordado que el servicio se ha reforzado con mil trabajadores más. El SEPE, ha dicho, estaba muy "deteriorado por los recortes". "No hay problemas de tesorería, hay errores en la tramitación, como poner mal la cuenta de cotización", ha defendido.