Trabajo mejora su oferta para intentar conseguir un pacto con sindicatos y patronal para prorrogar los ERTE

Aún no hay acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para extender los ERTE provocados por la crisis del coronavirus más allá del 30 de junio, aunque el acuerdo está cada vez más cerca. Este miércoles, Trabajo, sindicatos y patronal estuvieron reunidos durante unas ocho horas para tratar de desencallar la situación, y fuentes del diálogo social explican que el Ministerio mejoró su anterior oferta para "ajustarse" a las demandas de los agentes sociales. Los contactos seguirán durante este miércoles, aunque no hay una reunión fijada hasta el jueves.

La negociación comenzó este miércoles a las 9.00 de la mañana y, tras algunos recesos, finalizó en torno a las 17.00 horas para que sindicatos y patronal lleven a sus órganos de gobierno la propuesta negociada. Como las dos últimas semanas, las conversaciones han acabado sin acuerdo, pero el tiempo apremia (queda menos de una semana para que finalicen las medidas actualmente en vigor) y eso se ha notado en el acercamiento que ha habido en las dos últimas reuniones.

Pese a su intención inicial de que los ERTE se extendieran hasta final de año, finalmente sindicatos y patronal han aceptado que en una primera etapa esta prórroga sea hasta el 30 de septiembre, aunque no se descarta que en esa fecha vuelvan a alargarse. El lunes pasado, el principal escollo se encontraba en qué empresas deben beneficiarse de las exenciones tributarias en las cotizaciones sociales que pagan por cada empleado en nómina, aunque los agentes sociales también pedían mantener los ERTE por fuerza mayor en las empresas que aún no han reabierto y que se prevé que no puedan hacerlo en los próximos meses.

