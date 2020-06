La UE busca un umbral para prohibir la llegada desde países terceros con 100 contagios por 100.000 habitantes sobre la mesa

Los embajadores de los países de la UE negocian a contrarreloj un criterio para determinar qué ciudadanos de terceros países pueden llegar a su territorio a partir del 1 de julio en una reunión que este miércoles ha retomado un encuentro previo donde se planteó la propuesta de prohibir la entrada desde países que registren una tasa de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. España no ha hecho pública su posición pero fuentes diplomáticas aseguran que primará el criterio de “seguridad” para evitar que haya rebrotes originados desde el exterior.

Los embajadores de los Estados miembros celebran este miércoles una tercera reunión para tratar este tema, acordar los criterios epidemiológicos que se le exigirán a los países terceros para que sus ciudadanos puedan llegar hasta la UE. En base a ellos, se elaborará una lista de nacionales a las que estará permitida la entrada. Según la reciprocidad que exige la UE, en este caso también los europeos podrían viajar a ellos.

España espera que el acuerdo se alcance “cuanto antes” y la fecha en vista es el 1 de julio, el día que la Comisión Europea ha marcado para abrir las fronteras exteriores de la UE. En este escenario, una solución que se contempla es poder elaborar una primera lista de países admitidos que podría completarse con otros más adelante, en función de la evolución que registre en ellos la pandemia.

De momento, el Gobierno insiste en que no hay una decisión tomada y que hay distinta propuestas, pero fuentes diplomáticas admiten que en una reunión previa los embajadores contemplaron un criterio específico, cerrar la entrada a países donde la situación del coronavirus registre 100 contagios por cada 100.000 habitantes.

España y América Latina

Las fuentes también puntualizan que, por importante que sea el sector turístico en España, el Gobierno se atendrá a la decisión que se tome en el seno de la UE y, aunque serán unas recomendaciones, no actuará de manera unilateral para permitir la llegada desde países que no figuren en la lista de admitidos. Si finalmente se acuerda que no puedan llegar ciudadanos en países con 100 casos por cada 100.000 habitantes, quedarían excluido Estados Unidos o países de América Latina. También, por ejemplo, Rusia, el país origen de buena parte de los turistas de Grecia, que sería uno de los países tratando de aligerar el criterio.

El criterio por número de contagios que buscan de nuevo los embajadores de la UE se suma al de 50 contagios semanales por cada 100.000 habitantes que el Gobierno estaría estudiando como señal a partir de la cual tomar medidas frente a la reapertura de las fronteras a los ciudadanos europeos del pasado domingo.