Vox denuncia el "odio patológico al varón" y se queda solo en el Congreso negando la violencia machista

Prácticamente todo el Congreso de los Diputados apoyó este martes, con unos u otros matices, la existencia de la violencia de género. La única excepción de calado fue la de Vox, que a través de su portavoz adjunta, Macarena Olona, denunció un supuesto "odio patológico al varón" de la izquierda y aseguró que "la violencia no tiene género".

Olona protagonizó un encendido y vociferante discurso para posicionar a su grupo en relación a la proposición no de ley -una iniciativa sin efectos jurídicos- presentada por el PSOE para instar al Gobierno a "combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género" partiendo de la base de que existe "una violencia específica contra las mujeres que se produce por el hecho de ser mujeres". Vox rechaza este presupuesto y, de hecho, acusó a los socialistas de hacer "carroña" de la "violencia" y el "maltrato".

"La violencia no tiene género, y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón", espetó Olona, que aseguró que la formación no acepta "que la violencia esté en el ADN masculino", algo que, por otra parte, ningún grupo defiende. Según sostuvo la portavoz de Vox, las "leyes ideológicas y totalitarias" de la izquierda "han impuesto el puro hembrismo", el "odio patológico al varón".

"La ley de violencia de género ha roto la igualdad entre los españoles, ha destruido la presunción de inocencia del varón en España", insistió Olona, pese a que en ningún caso la norma dice algo parecido. "¿Creían que íbamos a estar acomplejados, que iban a arrinconarnos? Eso es lo que lleva haciendo la derecha en estos últimos 20 años, estar acomplejada", denunció.

⭕ @Macarena_Olona se planta ante la ideología de género: "¡El hombre no mata, mata el asesino!".



🔃 RT si estás de acuerdo que la violencia no tiene género. pic.twitter.com/lttAu4uPXN — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 23, 2020

El PP marca distancias con Vox

La proposición no de ley que condena la violencia de género y promueve su combate se votará el jueves, pero tiene garantizado salir adelante gracias al apoyo de todo el resto de grupos del Congreso. Además del propio PSOE, el grupo proponente, y el resto de la izquierda, el PP marcó distancias en este asunto con Vox y recordó que los grupos firmaron el año pasado un pacto de Estado contra la violencia machista que debe cumplirse.

Por ello, los conservadores animaron al Gobierno a desarrollar dicho acuerdo. "La violencia de género no se soluciona ni con lemas, ni con tuits ni con propaganda, el Gobierno tiene que pasar de las pancartas al BOE", exigió la diputada del PP Margarita Prohens, que propuso elaborar un estudio sobre el perfil de los maltratadores y pidió al Ejecutivo un calendario de aplicación de las medidas contenidas en el pacto contra la violencia machista. "La violencia de género no tiene ideología, por lo que al PP no le encontrarán arrojando cifras ni haciendo partidismo", sostuvo Prohens.