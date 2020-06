Coronavirus.- El Ayuntamiento de Antequera implanta un modelo avanzado de teletrabajo para reducir riesgos

Así lo ha confirmado el alcalde, Manolo Barón, quien rubricó un nuevo decreto que entró en vigor este pasado lunes en el que se recoge la relación de medidas especiales a adoptar tras la finalización del estado de alarma para continuar con la prevención del contagio y contención del virus por parte de los diferentes servicios municipales.

En este sentido, el regidor ha considerado que se hace preciso "continuar, a pesar de la finalización del estado de alarma y del proceso de desescalada del confinamiento, intensificando determinados aspectos y medidas necesarias".

El objetivo, ha dicho, es "poder contribuir desde el Ayuntamiento a la lucha contra esta pandemia y reducir, en la medida de nuestras posibilidades, los riesgos sanitarios de los trabajadores municipales y, por añadidura, los de toda la población de Antequera".

Por eso, se continúa la adaptación a las circunstancias y reorganización temporal del trabajo de los empleados públicos "con objeto de contribuir a la protección de la salud de todos, pero garantizando la prestación al mismo tiempo de los servicios municipales que son, en definitiva, imprescindibles para la vida diaria de nuestra ciudad".

El Ayuntamiento ha adoptado nuevas medidas de organización interna en consonancia con las puestas en marcha desde el Estado, así como desde la Junta de Andalucía, que continúa con el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía activado, al igual que el Consistorio sigue manteniendo el Plan de Emergencia Municipal en su nivel máximo y referido a toda la extensión de nuestro término municipal.

Entre las nuevas medidas adoptadas para los trabajadores municipales, destaca el hecho de que pueda optarse a un mínimo de dos y un máximo de cuatro días a la semana de trabajo en régimen no presencial -dependiendo de las circunstancias personales-, aunque se garantiza en todo caso la prestación al público de los servicios municipales.

En este sentido, podrán solicitar hasta cuatro días a la semana en régimen no presencial las personas que no ejerzan trabajos en el exterior o que no tengan atención al público continuada y que estén en alguna de circunstancias como tener hijos a su cargo menores de 16 años o al menos un hijo con algún tipo de discapacidad superior al 33 por ciento; así como tener a su cargo personas dependientes dentro de la misma unidad familiar.

Otras circunstancias son tener una edad superior a los 60 años, estar embarazada o poseer algún tipo de patología, como diabetes, enfermedad de tipo cardiovascular -incluida hipertensión-, hepática crónica, pulmonar crónica, renal crónica, neurológica o neuromuscular crónicas, inmunodeficiencia -incluyendo VIH- o cáncer.

El resto de personal que no se encuentre en ninguna de estas circunstancias expuestas podrá optar por la modalidad de teletrabajo hasta un máximo de dos días a la semana, salvaguardando siempre la apertura de los negociados correspondientes en turnos rotatorios.

A estos colectivos se unirán los residentes a una distancia superior a 40 kilómetros desde su domicilio que podrán optar hasta tres o cuatro días de trabajo a distancia para moderar la movilidad entre ciudades. Esta nueva implantación de modalidad de trabajo no presencial siempre será voluntaria y reversible.

En el caso de los servicios de atención al público se seguirá priorizando la atención telefónica y telemática, recordando que los casos en que sea necesaria la atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo.

Tanto el alcalde como el teniente de alcalde delegado de Seguridady Recursos Humanos, Ángel González, han considerado que el Ayuntamiento "se posiciona así de forma pionera a la hora de seguir adoptando medidas concretas para la prevención en el contagio del COVID-19 tanto entre los trabajadores municipales como a la hora de atender al público, asegurando la prestación de los servicios que habitualmente ofrece el Consistorio a la ciudadanía pero de una forma más segura y ordenada".