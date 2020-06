De Tommy Hilfiger a Levi's, cinco vestidos de Amazon para estrenarte en las rebajas de verano

El verano y los vestidos van de la mano. Pocas prendas ayudan a sobrellevar mejor (¡y con más estilo!) las altas temperaturas y, por eso, entre las tendencias de la temporada nunca faltan modelos de todos los cortes pensables y colores imaginables. Con una clara apuesta por el naíf, pero con un guiño al minimalismo de los 90, los de esta temporada han logrado causar un furor contenido que espera al primer día de julio para atacar y hacerse con el mejor vestido a un precio especial... ¡Y es que las rebajas de verano ya están a la vuelta de la esquina!

Pero desde Amazon no quieren que tengas que esperar para estrenar modelazo. Por ello, han organizado su Gran Evento de la moda, una semana llena de descuentos en algunas de las principales marcas de moda, incluida la propia del gigante del comercio online. Y, por supuesto, podemos encontrar gran variedad de vestidos en su catálogo rebajado: estampados, vaqueros, camiseros, románticos y básicos que no pueden faltar en nuestros looks estivales.

Eso sí, conviene no olvidar que, dependiendo de las tallas, el modelo y el color, los precios de cada prenda pueden variar, así como los descuentos aplicados y el stock disponible. Así que, antes de meter tu nuevo must en el carrito de la compra, es importante asegurarse de que hemos dado con la mejor oferta para ese modelo.

Cinco vestidos para estrenar el verano

- Un peto vaquero. Es una de las prendas básicas del verano, versátil y con muchas posibilidades de combinación en nuestro armario. Su estilo college y su comodidad lo convierten en un imprescindible. Este modelo, en concreto, cuenta con la esencia de la firma Tommy Hilfiger al mezclar distintos tipos de tejidos vaqueros.

Este modelo tiene la clásica mezcla de tejidos vaqueros de la marca. Amazon

- Un vestido camisero. En nuestro armario estival no puede faltar un vestido camisero que, además de cómodo, nos permita disfrutar de las noches más frescas a la orilla del mar. Este modelo de Levi's, con cierre de corchetes y cuello de camisa, es perfecto para una cena con amigos, puesto que, además de elegante, está elaborado con algodón para ofrecernos una sensación más ligera y refrescante.

Es perfecto para las noches más fresquitas del verano. Amazon

- Un clásico de Tommy. En negro, blanco o naranja y con el ribete en los colores corporativos de Tommy Hilfiger, este vestido lleva tantos años marcando tendencia que todo apunta a que nunca pasará de moda. Media manga, cuello cerrado, corte en la cintura y una largura apta para el día a día, ¿te animas a incluirlo este año entre tus modelazos estivales?

Este modelo nunca pasará de moda. Amazon

- Para noches estivales, pero fresquitas. Si hay un plan que no falla en verano es el de ir a cenar y disfrutar de la sobremesa con unos cócteles y, para la ocasión, conviene tener un vestido arreglado, que cumpla las tendencias y que nos evite tener que llevar chaqueta, aunque bajen las temperaturas. Este de Truth&Fable cumple todos los requisitos y, además, el escote en pico y la cintura alta lo convierten en un modelo muy favorecedor en cualquier cuerpo.

Este modelo es muy favorecedor para cualquier cuerpo. Amazon

- Un básico imprescindible. En nude, blanco, rosa empolvado o negro, este vestido midi de escote cuadrado, tirantes y aberturas laterales es uno de los básicos que no debe faltar en ningún armario de verano. Fresco, cómodo y muy versátil, pues tan pronto es el look ideal para tomar un vermú como un aliado de las noches estivales. ¿Se puede pedir más?

Este modelo es de los más versátiles para el verano. Amazon

