Los efectos de la bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Después de celebrar su primer aniversario junto a Miguel, y de la bronca monumental que tuvo hace tres días en plató con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban entró este lunes en el programa diario de corazón de Telecinco para hablar del tema.

En apenas un minuto de entrevista, de KIke Calleja a las puertas del domicilio de la colaboradora, se desprende que este enfrentamiento tendrá algunas consecuencias para los protagonistas, para el programa e, indirecta o directamente, también para sus compañeros.

Según KIke Calleja, la colaboradora está "decaída". Si embargo, ante la cámara se recompuso y se vino arriba. Primero, al decir que no se arrepiente "de nada" en su enfrentamiento con Jorge Javier. "Lo sigo pensando", ha dicho firme.

Además, esta situación ha abierto una brecha, ya no solo con el presentador, sino con algún colaborador, como Kiko Matamoros, que la acusó de "populista". "Prefiero ser populista que no pelota", se defendió ella. "No sabía que había una bogado de Estado en el programa, lo que pasa que parece ser que no ha llegado a procurador. Yo me rodeo de gente normal, no con futbolistas ni influencer, sé de lo que hablo", remató sobre su compañero.

Precisamente una brecha se ha abierto en el programa. Los colaboradores se han tenido que posicionar a favor de uno o del otro y eso cargó de tensión el ambiente e incluso se vieron roces.

Está previsto que este martes los protagonistas de la bronca se reencontrarán este martes en plató. "Yo estoy bien", ha dicho ella, no sin antes mandar un recado. "Quiero debatir las cosas con libertad".

En las revistas del corazón ya elucubran con el posible distanciamiento entre ambos. ¿Podrían incluso pedir no coincidir en plató, como ha pasado otras veces entre colaboradores? Semana se hace eco de opiniones de personas allegadas a ambos. "La reacción de Jorge Javier fue desmedida y Belén no la entiende. Se ha visto humillada en público y es algo que lo va a tener presente siempre" o "No sé qué va a ocurrir a partir de ahora, pero al menos durante un tiempo la relación va a ser distante" son algunas de las frases que deja la revista.

Además, la bronca también tuvo efecto en otros programas de la casa, como El programa de Ana Rosa. En él también se vieron posicionamientos. Joaquín Prat criticó la actitud de Jorge Javier Vázquez: "Fue una falta de respeto", dijo el copresentador. Ana Rosa, por su parte, estuvo más comedida. "Yo no voy a opinar de lo unos compañeros que, además, seguro que lo arreglarán", señaló.

Esta tarde, la respuesta muchas incógnitas que deja el rifirrafe entre dos de los pesos pesados de Mediaset podrían despejarse en Sálvame.