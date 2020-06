La crítica de Belén Esteban a la gestión del Covid-19 que termina con Jorge Javier Vázquez abandonando el plató

Tras 102 días fuera de platós, Belén Esteban volvió al programa Sábado Deluxe y, con motivo de ello, los colaboradores le hicieron una entrevista. Esta empezó quejándose de que compañeros como Kiko Matamoros y Kiko Hernández se habían "venido arriba", y después contó cómo había pasado su confinamiento.

Poco duró la paz. Y es que, tras esto, comenzó a compartir su experiencia como persona de riesgo por su diabetes que, además, tuvo que separarse durante unos 70 días de su pareja por ser sanitario. Precisamente por ello, aseguró ser muy consciente de lo que había sido el coronavirus en España.

Belén Esteban critica la gestión del coronavirus

Después de ello, comenzó a hacer una dura crítica contra la gestión que ha hecho y está haciendo el Gobierno de la pandemia. "El sector sanitario lo ha pasado muy mal, el gobierno de este país, que me da igual el partido que sea, no ha estado a la altura".

Esteban también se posicionó respecto a la idea de hacer tests masivos: "Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar el test siendo sanitarios, y que la gente tenga que pagarlos me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, trajes, batas.... Tengo a una amiga que se tuvo que romper la bata después de un mes para que le dieran otra".

La 'princesa del pueblo' también quiso distanciar su discurso de partidismos. "He votado a socialistas, al PP y a Ciudadanos; y me siento avergonzada porque por una puta vez en la vida tenían que estar de acuerdo y no lo han hecho, basta ya. No tengo mucha cultura política, pero soy una ciudadana española. Hoy vengo sin cobrar, me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas, como hizo el presidente francés".

Entonces, siguió poniendo ejemplos cercanos de precariedad, desde algunos sanitarios a su madre, a la cual lleva sin ver desde que comenzó el confinamiento. "Mi madre, con una pensión de 400 euros... tendría que haber menos recortes, y que dejaran a todos los sanitarios que se han puesto a trabajar por el coronavirus contratados".

"Mi pareja tenía un piso para aislarse, pero muchos no. He pasado miedo por mi marido, tengo amigos médicos y enfermeras que están en tratamiento psicológico. He votado a muchos partidos políticos, pero a Vox y a Podemos nunca. Quiero a alguien que me de confianza para mi país. El único que me ha dado confianza ha sido Almeida", reflexionó la madrileña.

"No somos números, somos personas con nombres y apellidos. Hay gente cercana a mí que no ha cobrado los ertes. Todo el mundo crítica a Amancio Ortega, pero fue el primero que tuvo un par y trajo cosas". Entonces, Jorge Javier interrumpió para decir que un médico le había escrito para transmitirle que "haría falta una clase de estadística de seis horas para ver por qué no tiene valor ninguno hacer la prueba rápida a todo el mundo".

Jorge Javier Vázquez estalla y abandona el plató

Tras esto, Jorge Javier hizo un alegato por la labor de Fernando Simón, y dijo que el discurso de Esteban le pareció un coñazo, pero que no diría nada más "por respeto a todas las personas que lo están pasando mal". En ese momento, Belén inquirió que el presentador tenía una postura opuesta "porque no lo había pasado mal", no tenía "amigas que iban en el metro", como ella.

Entonces, el catalán estalló porque decía que "no iba a tolerar" ese tipo de comentarios, que dijeran que por ser de una manera u otra su opinión no era legítima. "Muchas personas lo han pasado mucho peor que tú, y no todo el mundo tiene la misma vivencia que tú, Belén", dijo. Para terminar, un visiblemente enfadado Jorge Javier dijo que "no le apetecía" seguir haciéndole preguntas y abandonó el plató, dejando a Esteban entre lágrimas y a Lydia Lozano al mando.