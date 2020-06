Joaquín Prat critica la actitud de Jorge Javier Vázquez tras discutir con Belén Esteban: "Fue una falta de respeto"

En el último programa de Sábado Deluxe se vivió una de las situaciones más tensas de las últimas semanas en televisión, y todo fue provocado por una discusión entre Jorge Javier Vázquez y su amiga y compañera Belén Esteban sobre el coronavirus.

Durante la entrevista a la de Paracuellos, ella destacó la mala gestión del Gobierno de la crisis sanitaria, algo con lo que el presentador discrepaba. Pero entonces, la ex de Jesulín de Ubrique le dijo que su familia no lo estaba sufriendo como la de ella, algo que molestó verdaderamente al catalán. "No te voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada", exclamó Jorge Javier Vázquez y se marchó del plató.

Este lunes por la mañana, El programa de Ana Rosa ha comentado lo sucedido, momento que Joaquín Prat ha aprovechado para mostrar su desacuerdo con la actitud del presentador: "Todos nos equivocamos, yo el primero, pero yo no me hubiese marchado del plató".

"Fue una falta de respeto al espectador. Es mi humilde opinión", ha añadido. Ana Rosa Quintana, por su parte, ha preferido no mojarse demasiado: "Yo no voy a opinar de lo que hacen en otros programas unos compañeros que, además, son amigos y que seguro que lo arreglarán".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha comentado el tema que provocó la discusión, la crispación política que se vive actualmente por la Covid-19, pero ha criticado el discurso de Belén Esteban en Sábado Deluxe: "Lleva años de abanderada de la gente mileurista cuando ella no tiene nada de eso".