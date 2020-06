Coronavirus.- Gamarra (PP) diu que és necessari que el Govern diga "la veritat" com a homenatge a les víctimes

La responsable nacional considera que "és escandalós que per exemple l'INE o l'institut Carlos III assenyalen un desfasament de milers de víctimes respecte a les xifres de Moncloa", per la qual cosa considera que "dir la veritat és el primer pas com a homenatge a les víctimes i als seus familiars".

La sotssecretària nacional ha explicat que el PP és "un partit d'Estat i l'única alternativa de Govern per a substituir el Govern radical que s'ha caracteritzat per la mentida i la ineficàcia".