El Gobierno defiende su triple control en aeropuertos ante la llegada a España este domingo de 100 vuelos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este sábado que la red de aeropuertos de Aena recibirá un centenar de vuelos este domingo, que supondrá el final del estado de alarma que ha estado vigente durante los últimos tres meses.

Los aviones que llegarán en unas horas a España proceden de países del espacio Schengen y, a partir del 1 de julio, se irán incorporando paulatinamente otros vuelos con origen en países no europeos.

Servirán estos 100 vuelos como una suerte de 'prueba de fuego' para el triple control de viajeros que anunció este viernes el Gobierno central. Así, aunque a los pasajeros que lleguen a España a través de puertos y aeropuertos internacionales no se les someterá de oficio una prueba de PCR, sí que deberán pasar tres tipos de controles para confirmar que no padecen Covid-19.

En primer lugar, se someterá a los viajeros a un control "documental" o encuesta, a través de la que se comprobará si han pasado el coronavirus o estado en contacto con personas contagiadas. Después habrá un control de temperatura y tras este uno de carácter "visual", según precisaron este viernes desde el Ministerio de Sanidad.

En caso de que no se supere alguno de estos tres cortes, el viajero en cuestión pasará a ser examinado por un médico y en caso necesario, será derivado a los servicios médicos de la comunidad autónoma de la que se trate.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, han visitado este sábado el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para conocer estas y otras medidas puestas en marcha para asegurar que no llegan viajeros contagiados a España. Se trata de protocolos aprobados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea y bajo la supervisión del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, y que se aplican por igual, ha insistido Ábalos, en toda la Unión Europea.

De esos 100 vuelos que llegan este domingo a España, 18 lo harán al aeropuerto de Madrid-Barajas, que lleva varios días en el foco informativo porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid cree que las medidas de seguridad establecidas no son suficientes.

"Madrid, ciudad abierta pero segura, no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal", ha criticado este sábado Ábalos. "Es muy contradictorio apostar por que Madrid recupere la actividad económica, y no aporte soluciones. Al final uno lo que piensa es que no quiere asumir responsabilidades", ha agregado el responsable de Transportes, que ha indicado que en los próximos días "van a necesitar" los esfuerzos de la Comunidad y que su sistema de salud "esté a la altura".

Desde mayo se detectan casos importados

“Estamos intentando que no haya colapsos” y “estamos muy pendientes de los vuelos que van a llegar”, dijo el ministro de Transportes, que aseguró que se reforzará el personal de Sanidad Exterior para facilitar la realización de controles entre los pasajeros. Actualmente, hay 600 trabajadores en este servicio, de los que sólo 150 son sanitarios. Su trabajo será esencial, pues son los encargados de los tres controles o filtros que pasarán todos los viajeros que aterricen en España.

Según ha reconocido Salvador Illa, “desde principios de mayo venimos detectando casos importados”, pero “la buena noticia es que se detectan”.

Asimismo, el ministro de Sanidad ha indicado que actualmente hay nueve brotes activos en España que afectan a 92 personas, mientras que en el último mes se han identificado 34 brotes. Entre ellos hay casos importados, como migrantes llegados en patera o personas que tuvieron contacto con el foco de contagio detectado en el sur de Lisboa.