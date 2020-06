Ábalos, desde Barajas y casi sin voz: "Madrid no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal"

Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Transportes, José Luis Ábalos, han visitado este sábado el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde han explicado el protocolo de control a los viajeros que llegan a España desde este fin de semana.

Ábalos, casi sin voz, ha hecho referencia a las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que el Gobierno debe elaborar un plan de seguridad para el aeródromo. "Madrid, ciudad abierta pero segura, no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal. Es muy contradictorio apostar por que Madrid recupere la actividad económica, y no aporte soluciones", dijo Ábalos. "Al final uno lo que piensa es que no quiere asumir responsabilidades", dijo.

El ministro explicó que "a partir de mañana (domingo) tenemos la recepción de los países Schengen. Los nacionales saben que no tienen especiales controles, y en los países Schengen incorporamos además tres filtros de seguridad: uno tiene que ver con la temperatura, uno basado en las declaraciones responsables que permite la trazabilidad y seguimiento de la persona, y un tercer filtro visual. Estamos muy pendientes de los vuelos que van a llegar, se van a aumentar, pero no significativamente, irán en función de la demanda. También tenemos prevista la ampliación y refuerzos del personal".

Ábalos añadió: "Si uno de estos tres controles primarios da negativo, pasamos a un segundo control a cargo de Sanidad Exterior. Cuenta con 600 efectivos en todo el territorio nacional, y se ha visto reforzado con 100 efectivos más que irán aumentando a medida que vayamos abriendo más las fronteras. A nivel europeo se está trabajando para ver qué países pueden viajar a España y la UE. Es posible que esta semana podamos ya conocer esa lista".

""Este es un protocolo muy trabajado, yo me he reunido varias veces con ministros europeos. Las directrices aprobadas no son cerradas, en la medida en que la experiencia, el desarrollo, puede ser que establezcan nuevas directrices. En esta fase preliminar, Barajas se ha ofrecido como piloto para el desarrollo de esta experiencia", reveló el ministro.

De nuevo en referencia a la Comunidad de Madrid, Ábalos dijo: "Agradezco la colaboración, la entrega, vamos a necesitar los esfuerzos de la Comunidad de Madrid, y para eso los servicios de Salud de la Comunidad de Madrid tendrán que estar a la altura de esas circunstancias".

Con respecto a otros medios de transporte, el ministro explicó que "los puertos, por su propia naturaleza, tienen su propia Autoridad Portuaria, tienen mucha más capacidad de adaptación a las exigencias del momento. Las estaciones de ferrocarril, la semana próxima haré otra visita para ver cómo funcionan las medidas, porque también hemos establecido unos protocolos específicos".