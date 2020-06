Paula Gonu sufre parálisis del sueño: "Esta noche me ha pasado algo surrealista"

La parálisis del sueño es un trastorno que, a pesar del miedo que se pasa por el desconocimiento, es más común de lo que se cree. Paula Gonu ha querido contar, a sus dos millones de seguidores, cómo le ha afectado a ella.

Gonu es una de las influencers más importantes a nivel nacional y ha querido explicar su última experiencia con este fenómeno. "Esta noche me ha pasado algo surrealista", comenzaba la catalana en sus stories de Instagram.

A continuación, ha explicado que "la parálisis del sueño consiste en que tú estás consciente, los ojos se te abren, pero no puedes mover el cuerpo”. "La última vez que me pasó me cagué viva. Parecía que había una persona mirándome todo el rato y quiero moverme o hablar y no puedo", proseguía la youtuber.

La parálisis del sueño suele ser resultado del estrés, la falta de sueño o el jet lag, por lo que recuperando el sueño el problema desaparece. No es grave, pero la sensación de no poder hablar o moverse puede resultar traumática.

La de Badalona ha contado que se ha acostumbrado al trastorno cuando estaba sola, pero cuando dormía en pareja se le hacía muy duro querer pedir ayuda y no poder hacerlo. Su sensación ha ido a más y comenta que, ahora, “se despierta fuera de su cuerpo”.

Mediante comentarios, sus fans le han comunicado que se trata de un "viaje astral", un fenómeno natural en el que se vive una experiencia extracorporal, ya que el cuerpo se desdobla, o esa es la sensación que se tiene.