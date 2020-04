Paula Gonu y Laura Escanes desvelan el motivo de su enemistad: "Te pasaste tres pueblos, tía"

Siempre ha sido un misterio el motivo por el que Laura Escanes y Paula Gonu dejaron de hablarse hace años. Ambas eran muy buenas amigas, pero un día decidieron poner punto final a su amistad tras una discusión por la que estuvieron años sin hablarse.

"Éramos otras personas. Yo nunca tengo mal rollo con nadie porque no me apetece", empezó contando Paula a través de un directo en Instagram. "Siempre intento escapar de eso pero me pilló un día que acababa de llegar a Australia, con un jet lag y, en un momento de cansancio...".

La influencer contó que varios seguidores le habían advertido que Laura Escanes estaba imitándola. "Laura subió un vídeo y se ve que le empezaron a comentar en el vídeo que se copiaba de mí. En ese momento ella me escribió porque teníamos una buena relación y me lo explicó. Al principio no le di importancia pero a las horas me dio por ver el vídeo y dije ‘en verdad sí que se está copiando. Esa fue mi sensación. Tenía cuatro años menos y 38 días sin dormir", comentó.

Una reacción que no entendio Laura, y que aprovechó para recriminarle. "Te pasaste tres pueblos. A la noche, me fui a cenar y volviendo, me empiezan a mencionar en Instagram. Me meto en el Instagram de Paula y no me lo podía creer. Empezó a lanzar una de mierda... Hablaste media hora, literal", contó la catalana, entre risas.