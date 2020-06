Omar Montes, primer invitado que visitará el plató de 'El hormiguero' tras el confinamiento

Se acabaron las videollamadas con los invitados en El hormiguero. Pablo Motos anunció ayer que el próximo lunes, el programa de Antena 3 volvería a tener público, y este jueves avanzó los invitados que visitarán el plató del programa la semana que viene.

"Esta es la última tertulia sin público porque el lunes ya habrá en el plató espectadores y Omar Montes será el primer invitado que acuda a vernos", anunció el presentador.

La música seguirá sonando el martes y el miércoles ya que será el turno de dos cantantes, Jeanette y Lola Índigo. Dejando para el jueves la visita de un clásico del programa y uno de los primeros que realizó videollamada con El hormiguero, Miguel Ángel Revilla.

La reaparición de la hormiga Petancas

Pero este jueves también hubo un nuevo retorno, el de la hormiga Petancas, que no había participado en ninguno de los programas desde que se declaró el estado de alarma por coronavirus.

"Un poco cabreado sí que estoy porque no me has llamado en todo el confinamiento", le dijo la hormiga a Pablo Motos. Y dirigiéndose a El Monaguillo señaló que "claro, como has encontrado a otro gordo gracioso...".

Y añadió que "soy un profesional y voy a disimular que no estoy ofendido, voy a hacer el programa normal, pero el rencor lo llevo por dentro. He estado viendo tus monólogos, me han servido para los primeros diez minutos. Lo dices, me siento mejor, pero luego se me olvida y se me pasa".

Petancas, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Por último, Petancas quiso destacar que "esto que estáis haciendo de adelgazar a El Monaguillo me parece una vergüenza. Le veo como un traidor porque estaba bien y le estáis dejando fatal, se le está quedando la cara chupada".

"Me llama traidor porque me he ido de su bando, del de los 'fanegas'", afirmó el cómico, que comenzó su reto pesando más de 91 kilos, consiguió bajar a 86, pero este jueves engordó a 87 kilos. Motos le retó para que el lunes "bajes a 86 o te corto el tupé".