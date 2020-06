Janssen i Lanzadera busquen empreses capaces d'innovar en el sector salut

Així, Janssen i Lanzadera posaran a la disposició dels emprenedors l'assessorament de professionals en diferents àrees d'innovació i negoci, els qui els acompanyaran en el desenvolupament i execució de les seues propostes.

Les empreses seleccionades explicaran també amb una borsa econòmica adaptada i destinada a cobrir totes les necessitats per a la validació dels seus projectes. Els emprenedors realitzaran una prova de concepte remunerada, de manera semipresencial i equity free.

A més, els emprenedors comptaran amb un espai de treball tant en les oficines de Lanzadera, situades en Marina d'empreses, com en els centres corporatius de Johnson & Johnson.

Les dos entitats els proporcionaran accés a una gran xarxa de contactes de tot l'entorn en el qual treballaran. Lanzadera els permetrà participar i assistir a nombrosos esdeveniments i ponències de l'ecosistema emprenedor i inversor; mentre que Janssen els aportarà els coneixements propis del sector per a ajudar-los a resoldre els desafiaments plantejats.

PROPOSTES INNOVADORES

Amb aquesta iniciativa, Lanzadera suma un nou acord Corporate als ja existents en col·laboració amb grans empreses d'àmbits molt diversos, que han donat com resultat propostes que aporten innovació i progrés a la societat i a l'empresariat d'aquest país i en els quals s'ofereix als emprenedors l'accés al coneixement de metodologies àgils per al desenvolupament del seu projecte, tota l'experiència i suport de l'acceleradora i la formació basada en el Model de Qualitat Total.

"Estic segur que aquest acord serà molt enriquidor per a les empreses seleccionades. Janssen és una reconeguda farmacèutica enquadrada dins d'una gran multinacional com Johnson&Johnson. Junts anem a ajudar a impulsar la innovació en el sector sanitari, tan important en aquests moments", ha ressaltat en un comunicat Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

"En Janssen creiem i apostem fermament per la innovació. Estic segur que aquest acord amb Lanzadera, on anem a donar suport a emprenedors que contribuïsquen amb els seus projectes respondre a diferents desafiaments que es plantegen en l'àmbit de la salut, ajudarà a donar impuls a projectes innovadors i al teixit empresarial del nostre país apostant per fomentar un model productiu basat en la R+D, la innovació i el coneixement", ha agregat Martín Sellés, director general de Janssen Espanya.

Un jurat, format per experts de Janssen i Lanzadera, és l'encarregat de realitzar el procés de selecció dels emprenedors. Les propostes hauran d'implantar-se i materialitzar-se al llarg del programa d'acceleració d'una durada d'entre 4 i 8 mesos en funció de la fase en què es troben els projectes, temps en el qual els emprenedors desenvoluparan una prova de concepte juntament amb Janssen.

Aquesta companyia podrà adquirir els productes o serveis que haja desenvolupat l'startup i convertir-se així en el seu client. El programa Corporate és equity-free, la qual cosa suposa que l'emprenedor no haurà de cedir cap percentatge de l'empresa per la seua participació.

Els emprenedors poden presentar la seua sol·licitud a través de la web del Corporate siga el que siga el grau de maduresa de les seues propostes, les quals poden ser tant idees que necessiten ser desenvolupades com solucions que ja es troben implementades en empreses.