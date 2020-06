Omar Montes y Susana Molina se disculpan por asistir a una fiesta ilegal: "Ha sido una irresponsabilidad"

El cantante Omar Montes y la exconcursante de La isla de las tentaciones, Susana Molina, han pedido disculpas en redes sociales por haber asistido a una fiesta ilegal en Madrid, a la que asistieron más de 100 personas siendo 15 el número máximo permitido por las autoridades al encontrarse la comunidad en Fase 2 de la desescalada.

Por su parte, Omar, consciente del grave error que cometió acudiendo a la fiesta y compartiendo las imágenes de la misma en Instagram se ha disculpado en redes sociales. "Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actué de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música", ha escrito en declaraciones recogidas por Sports.

"En verdad yo solo fui a promocionar un tema y no me imaginaba que me iba a encontrar eso... pero de todos modos quiero pedir perdón y que la gente tome conciencia de que eso está mal hecho. Un beso para todos", concluía el texto.

También se ha mostrado arrepentida la exconcursante de La isla de las tentaciones, quién ha decidido disculparse a través de varios stories de Instagram. "Esto no es una justificación, sino un perdón", empezaba a decir Molina. "Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente", ha explicado.

La también ganadora de Gran Hermano 14 ha continuado su disculpa diciendo que "nada de lo que haga va a ser suficiente" y ha expresado la necesidad de "dar la cara". "Lo siento muchísimo. Estoy superarrepentida. Hay muchas cosas que me gustaría aclarar pero justificarme ahora no sirve para nada", repite en el vídeo.

Además, Molina habla también sobre los mensajes constructivos de sus seguidores y de algunos ataques hacia ella en redes sociales. "No voy a leer más. Todo lo que me digáis vosotros ya me lo han dicho y de forma más dura. No pretendo ser un referente para nadie. Me equivoco muchísimo y esto ha sido una más, un error muy grande", ha concluido.