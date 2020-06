El alcalde de Soria considera que la cercanía a Madrid "no es un criterio" para no pasar de fase

20M EP

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha mostrado sorprendido con la decisión de la Junta de Castilla y León de no proponer a la provincia, junto a Segovia, Ávila y Salamanca, para pasar a Fase 3 el lunes 15 y ha señalado que la cercanía a Madrid "no es un criterio" para no pasar de fase ya que los únicos criterios son "dos", "la evolución de la pandemia y la respuesta sanitaria".