En Común insta a Feijóo a cesar a López Veiga por "bloquear la reactivación" de los astilleros de Vulcano

El cabeza de la lista de la coalición de Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas de Santiago y A Coruña ha visitado este viernes la ciudad olívica para reunirse, acompañado por las ocupantes de los dos primeros puestos de la lista por Pontevedra, Eva Solla e Iria Figueroa; con el comité de empresa de Vulcano, que acusa a López Veiga de plantar cara a la posiblidad de que las instalaciones del astillero puedan mantener actividad.

Gómez-Reino ha lamentado que el titular de la Autoridade Portuaria de Vigo -órgano dependiente de la Xunta- mantenga "una actitud obstaculizadora que pone en peligro el mantenimiento de decenas de puestas de trabajo", al tiempo que se ha comprometido a "garantizar que en los terrenos de Vulcano se puedan construir barcos" si Galicia en Común asume tareas de gobierno tras las elecciones del 12 de julio.

Por su parte, la cabeza de lista de la coalición por Pontevedra y coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, ha lamentado que durante sus once años al frente de la Xunta, el presidente Feijóo "no solo no hizo nada por apoyar al sector naval de Vigo, sino que puso en peligro su continuidad".

En este sentido, ha recordado que la "fallida operación" para "reflotar" el astillero Hijos de J. Barreras a través de los acuerdos la petrolera mexicana Pemex, "cuya deriva judicial está todoavía por resolver tras la detención y procesamiento por corrupción" de varios ejecutivos de la compañía azteca

A renglón seguido, también se ha referido a la "negativa" a prestar "cualquier apoyo" desde la Administración autonómica "a la viabilidad" de Vulcano, lo que, según Solla, ha resultado en la "pérdida de 300 empleos durante los últimos años por la actitud irresponsable y desleal de Feijóo".