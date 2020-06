La OMS advierte de que no habrá vacuna para la Covid antes de 2021 y ve una "carrera sin precedentes" para lograrla

La directora del departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora María Neira, aseguró este miércoles que "habría que prepararse para el peor escenario y dejarse sorprender por el mejor" pero subrayó que un posible rebrote de casos por coronavirus "no tendría la magnitud y el dramatismo que ha tenido la primera oleada".

También, respecto a la vacuna, ha señalado que "la carrera científica para conseguirlo no tiene precedentes y es histórica". En su opinión, podría estar disponible entre 10 y 12 meses, "no antes porque aunque se aceleren los procesos administrativos no se pueden acelerar las pruebas clínicas".

Neira hizo estas afirmaciones durante su entrevista telemática en 'Conversaciones 2020' de El Economista. "Si en octubre se produjera en Europa un repunte de casos por el coronavirus hay muchos elementos que nos llevan a pensar que no sería de la magnitud de esta primera oleada porque es posible que el virus vaya perdiendo fuerza, porque la transmisión ha bajado de forma importante y porque el manejo clínico de los pacientes se ha mejorado mucho por parte de los profesionales sanitarios que lo han hecho muy bien desde el principio, además de tener ahora más experiencia".

Sin embargo, la doctora Neira insistió en que es fundamental contar con un sistema de vigilancia epidemiológica muy riguroso que no permita que se escape ningún rebrote. En definitiva "debe ser capaz de detectar cualquier señal de humo para apagar el fuego de forma inmediata".

Además de un buen sistema de vigilancia, la representante de la OMS añadió la importancia de la disciplina de la población que debe mantener las medidas de prevención y de higiene: mantener la distancia entre personas, el lavado de manos y el uso de mascarillas, que es "un valor añadido".

Evitar rebrotes

A estas medidas incluyó la importancia de reforzar la Atención Primaria para detectar casos y que los hospitales "estén preparados, por lo que ahora deberían descansar los profesionales sanitarios que están agotados". Asimismo, aconsejó que las personas con síntomas llamen de forma inmediata a los servicios de salud para ser atendidos lo antes posible.

En cuanto a la realización de test, la experta indicó que la realización de test "debe ser un muestreo inteligente porque tienen que indicarnos donde están los contagios y darnos un mapa global que nos pueda orientar". En cambio, la doctora María Neira no es partidaria de hacer test masivos a toda la población, ya que "esto sería una medida muy excesiva y aporta pocos beneficios". Realizar test a todos los ciudadanos "nos daría una fotografía de ahora mismo pero habría que repetirlos cada día y hacer 47 millones de test diarios no sería un buen plan".

Investigación

En cuanto a las últimas polémicas sobre el fármaco 'hidroxicloroquina", cuyos ensayos se suspendieron por posibles efectos secundarios, la doctora Neira afirmó la OMS ha reanudado el estudio clínico con este medicamento, cuyos resultados preliminares se podrán conocer en las próximas semanas.

En cuanto a la decisión de Estados Unidos de abandonar la OMS, la doctora María Neira aseguró que "la idea de que EEUU no sea miembro de este organismo es impensable".