Indignación por la fiesta de cumpleaños de la mejor amiga de Kylie Jenner y las nulas medidas de seguridad

Kylie Jennerno para de saltar de polémica en polémica. Hace apenas unos días se acusó a la empresaria de inflar las cifras de su fortuna para aparentar que su negocio de cosmética era más grande de lo que era, y ahora ha sido su particular versión del confinamiento.

Este fin de semana se celebró el 23º cumpleaños de Stassie Karanikolao, la nueva mejor amiga de la empresaria, por todo lo alto. Cuando, a la 1 de la madrugada, los paparazzi fotografiaron a la homenageada junto a su extenso grupo de amigos a la salida de un club nocturno.

Aunque supuestamente solo abrieron para la celebración, actualmente en Los Ángeles están bajo cuarentena, por lo que se habrían saltado todas las prohibiciones existentes en cuanto a este tipo de actividades.

Pero este episodio no quedó solo aquí, las imágenes compartidas por Karanikolaou demuestran que las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus y el distanciamiento social brillaron por su ausencia.

La fiesta, que comenzó en la mansión de Jenner (donde las dos amigas están pasando el confinamiento), continuó en un club que realizó un evento privado para una celebración repleta de gente, sin mascarillas y sin respetar la distancia social.

"6 personas. No soy muy lista, pero ahí hay más de 6 y menos de 2 metros de seguridad", "A la mierda la distancia social", "¿Qué pasa con la distancia de seguridad?", "¿Corona quién?", "¿Y las mascarillas?", "¿Pandemia quién? No la conozco", "Covid 19 chicos" o "Ahí no hay ni distancia social ni mascarillas", fueron algunos de los comentarios que dejaron varios usuarios enfadados.